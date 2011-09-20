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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

سال تحصیلی حوزه های علمیه استان قزوین آغاز شد

سال تحصیلی حوزه های علمیه استان قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مراسم آغاز سال تحصیلی طلاب حوزه های علمیه استان در مسجد ملاوردیخان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی طلاب حوزه های علمیه استان قزوین که در مسجد ملاوردیخان برگزار شد اظهارداشت: طلاب حوزه های علمیه در فراگیری دروس کوشا باشند
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: طلاب حوزه های علمیه استان باید از فرصتهای دوران تحصیل استفاده کنند و در فراگیری دروس حوزوی تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: امکانات خوبی در مدارس حوزه های علمیه استان فراهم شده که شما طلاب جوان و علاقمند به دروس حوزوی باید از این امکانات به بهترین نحو استفاده کنید.
 
آیت الله باریک بین تصریح کرد: امکانات موجود در عصر حاضر در حوزه های علمیه دوران گذشته وجود نداشت ولی با همین امکانات کم عالمان برجسته ای از همین حوزه های علمیه برخاستند و به کشور خدمت کردند که نمونه بارز این عالمان بزرگ امام خمینی (ره )، مقام معظم رهبری و دیگر مراجع بزرگ کشور هستند.
 
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری بر استفاده بهتر از استادان حوزه ها و کلاسها تاکید کرد و یادآور شد: استادان حوزه ها که دروس حوزوی را تدریس می کنند شما طلاب باید شبهات و مباحث درسی را از آنها سئوال کرده و از آنها بخواهید هر روز یک آیه از قرآن کریم را برای شما تفسیر و پاکی و معنویت را در شما افزایش دهند.
 
وی انس گرفتن طلاب با قرآن این کتاب آسمانی را با اهمیت دانست و بیان کرد: طلبه های حوزه های علمیه باید بیشتر با قرآن مانوس شوند که همین ارتباط با کتاب خدا انسان را در برابر تمام گناهان واکیسنه می کند.
 
امام جمعه قزوین دعا و نیایش با معبود را در خودسازی و تزکیه نفس مهم ارزیابی کرد و افزود: باید دعاهای ائمه معصومین (ع) را همیشه مطالعه کرده و در ترویج احکام اسلام تلاش کنیم.

کد مطلب 1412505

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