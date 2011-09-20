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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

برگزاری چهار همایش در ایام هفته دفاع مقدس در استان البرز

برگزاری چهار همایش در ایام هفته دفاع مقدس در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس چهار همایش در استان البرز برگزار می شود.

سرهنگ قاسم صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا از پیشکسوتان و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس با از خود گذشتگی و رشادت از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کردن قدردانی و تقدیر نمایند.
 
مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تمامی سعی و تلاش خود را بکار گرفته تا منویات و اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا را اجرایی نمایند.
 
وی افزود: خدمت رسانی به این قشر (بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح) می بایست سرلوحه کار ما قرار گیرد . در همین راستا اِن شاءالله در ایام خجسته هفته دفاع مقدس به فضل الهی 4 همایش طی 4 روز در سالن شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می شود  که طی آن از پیشکسوتان نیروهای مسلح استان البرز، رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس و از بازنشستگان نیروی انتظامی و همچنین از بانوان بازنشسته نیروهای مسلح استان البرزتجلیل و قدردانی به عمل خواهد آمد و طی این مراسم میزبان  هشت هزار نفر از این عزیزان می باشیم.

صانعی در ادامه افزود: تجلیل و تقدیر از انسانهایی که گرانبها ترین و بهترین سرمایه زندگی خود که همان عمر و دوران جوانی می باشد را در راه دفاع مقدس از نظام مقدس و کشور اسلامی یمان صرف نموده اند افتخاری برای ما است.

مدیر کل در ادامه افزود: خادمین نیروهای مسلح استان البرز در این اداره کل موفق شدند بانک اطلاعات رایانه ای پیشرفته با درج کوچکترین جزییات را جهت خدمت رسانی بهتر ایجاد نمایند و با اتوماسیون نمودن بانک اطلاعاتی زمینه خدمت رسانی به 22 هزار بازنشسته و مستمری بگیر نیروهای مسلح را فراهم آورند.
کد مطلب 1412509

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