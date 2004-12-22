انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ناشر برتر شناخته شد

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام احمدلو در اين خصوص اظهار داشت : مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني به لطف خداوند در سال 82 موفقيت چشمگيري را شاهد بود. امسال نيز با وجود تمام مشكلات در عرصه بازار نشر و بخصوص كاغذ در شش ماهه ابتداي سال جاري توانست 40 عنوان كتاب را به چاپ برساند و اميد است در صورت رفع مشكلات مادي و تأمين بودجه موفقيت سال گذشته مجدداً تكرار شود.



وي ادامه داد: سه اثر از اين انتشارات كه براي سومين سال به عنوان ناشر برگزيده حوزه علميه انتخاب مي‌شود، موفق شده است از مجموع 950 اثر رسيده به دبيرخانه اين همايش، جزو 29 اثر برگزيده ششمين همايش كتاب سال حوزه قرار گيرد.



حجت الاسلام احمدلو يكي از عوامل موفقيت‌هاي اين مركز را علمي بودن انتشارات عنوان و تأكيد كرد : اين انتشارات يك شوراي تخصصي كتاب تشكيل داده است كه به عنوان يك فيلتر فوري عمل مي‌كند. كليه آثار رسيده در اين شورا كه كميته‌هاي تخصصي در زير مجموعه آن قرار دارد از نظر علمي مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرند و در مرحله تدوين آثار با توجه به نيازسنجي مخاطب يك قالب‌ بندي مناسب براي كتب در نظر گرفته مي‌شود.



وي با اشاره به اين كه از سال آينده اين همايش بصورت جهاني برگزار خواهد شد گفت : آثار اين انتشارات از كتب علمي خوبي برخوردار است و آمادگي دارد حتي با توليدات خارج از كشور رقابت ‌كند.



مدير داخلي انتشارات امام خميني ادامه داد: ناشرين ديني كشور ما نبايد نگران كميت كارها باشند بلكه بايد كيفيت را مد نظر قرار دهند و سطح ‌بندي داشته باشند و عجله‌اي براي چاپ آثار نداشته باشند تا بتوانند اعتبار بيشتري كسب كنند.



وي در ادامه ورود به عرصه‌هاي ديگر از جمله كودك و نوجوان را يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين مركز دانست و افزود: مركز انتشارات در گذشته تنها كارهاي علمي و تخصصي در زمينه علوم انساني انجام مي‌داد ولي امروزه با توجه به توانمندي مركز و اعتماد‌سازي ملي و بين‌المللي تصميم بر فراگيرتر شدن حوزه مخاطبان شد، از اين رو با بكارگيري تيم‌هاي تخصصي حوزه كودك و نوجوان خود را آغاز كرده‌ايم.



حجت الاسلام احمدلو با بيان اين كه آثار ارائه شده اين مركز به ششمين همايش كتاب سال حوزه در زمينه‌هاي فلسفه، كلام و عقايد، علوم قرآني، علوم سياسي، اخلاق، تاريخ بوده است، تصريح كرد: اين مركز با توجه به تلاش‌ها و فعاليت‌ها و رسالت خود توانسته است در دو عرصه‌ حوزه و دانشگاه موفقيت‌هاي چشم‌گيري داشته باشد، به نحوي كه در دوازدهمين سال كتاب دانشجويي موفق به كسب دو رتبه برتر كتب شود.

