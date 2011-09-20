به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان طی سخنانی اظهار داشت: نظام مقدس ما، حاصل خون شهیدان گرانقدری است که با روحیه ایثار و از خود گذشتگی، از با ارزش ترین سرمایه و هستی خویش گذشتند و نعمت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آوردند.



وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تصریح کرد: نباید اجازه داد تا گرد زمان درخشش و جلای فرهنگ ناب ایثار و شهادت را گرفته و حافظه‌ها را نسبت به این میراث و گنجینه‌های ارزشمند، دچار فراموشی و غفلت نماید.



استاندار قم با بیان این که هر آن چه که نظام مقدس اسلامی دارد از برکت و مجاهدت شهدا و ایثارگران است افزود: باید تلاش کنیم تا حق فرهنگ ایثار و شهادت را به درستی ادا کنیم.



حجت الاسلام موسی پور با تاکید بر ضرورت جدیت بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های فرهنگی دخیل نسبت به جمع آوری، تنظیم و نگهداری آثار شهدا و ایثارگران افزود: اولین گام در این طرح، ارزیابی وضعیت موجود و انتقال کلیه آثار و فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه مستند سازی آثار شهدا و ایثارگران در دستگاه‌های مختلف، به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان است.



وی با اشاره به این که همه دستگاه‌ها باید در اجرای این طرح فرهنگی همکاری داشته باشند، لزوم شناسایی و فراهم شدن زمینه های مشارکت افراد علاقمند و دارای شور و اشتیاق همکاری در این طرح در دستگاه های اجرایی استان را خواستار شد.



استاندار قم با اشاره به این که تاکنون ساماندهی 27 گلزار شهری و روستایی استان به اتمام رسیده است، از ساماندهی کلیه گلزارهای شهدای استان طی برنامه زمانبندی شده خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تمامی گلزارهای شهدای استان طی سال های 90 و 91 ساماندهی خواهند شد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تشکیل شوراهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استانها گفت: با توجه به اشتراکات و همسو بودن وظایف و ساختارهای این شورا با کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا، تصمیم بر این شد تا این دو کارگروه به صورت مشترک و با برنامه‌های مشخص برگزار شوند.

