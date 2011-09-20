به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دفاع مقدس نمودار مجموعهای از برجستهترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی است که در این مجموعه تابناک، درخشندهترین و نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره شهیدان است، به همین مناسبت شبکههای مختلف رادیویی میکوشند به عنوان رسانهای پویا و تاثیرگذار بر اقشار مختلف جامعه، در قالب برنامههای تحلیلی و با انگیزههای دینی، عقیدتی و ملی، رشادتها و جانبازیهای شهیدان دفاع مقدس و برترین آثار متعلق به آن دوران را به شیوههای مناسب معرفی کنند که این برنامهها در 20 شبکه رادیویی در قالب 134 عنوان و 187 ساعت پخش خواهند شد.
شبکههای رادیویی معارف، سلامت، البرز، قرآن، جوان، فرهنگ، تهران، مرکز هنرهای نمایش، گفتگو، ایران، ورزش، پیام، صدای آشنا، اقتصاد، اداره کل نغمات آئینی و رادیو نوا و شبکه رادیویی ایرانصدا، ویژههای خود را در هفته دفاع مقدس با تعداد 134 عنوان و 187 ساعت به روی آنتن خواهند برد که شبکههای فرهنگ و ایران به ترتیب با 17 عنوان برنامه و 32 ساعت و 29 عنوان برنامه و 28 ساعت ویژه برنامه، بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهند.
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