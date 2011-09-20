  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

رادیو در هفته دفاع مقدس 187 برنامه پخش می‌کند

رادیو در هفته دفاع مقدس 187 برنامه پخش می‌کند

در هفته دفاع مقدس 187 ساعت برنامه برگزیده برای بازخوانی و بازآفرینی سلحشوری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس از معاونت صدا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی است که در این مجموعه تابناک، درخشنده‌ترین و نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره شهیدان است، به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی می‌کوشند به عنوان رسانه‌ای پویا و تاثیرگذار بر اقشار مختلف جامعه، در قالب برنامه‌های تحلیلی و با انگیزه‌های دینی، عقیدتی و ملی، رشادت‌ها و جانبازی‌های شهیدان دفاع مقدس و برترین آثار متعلق به آن دوران را به شیوه‌های مناسب معرفی کنند که این برنامه‌ها در 20 شبکه رادیویی در قالب 134 عنوان  و 187 ساعت پخش خواهند شد.

شبکه‌های رادیویی معارف، سلامت، البرز، قرآن، جوان، فرهنگ، تهران، مرکز هنرهای نمایش، گفتگو، ایران، ورزش، پیام، صدای آشنا، اقتصاد، اداره کل نغمات آئینی و رادیو نوا و شبکه رادیویی ایرانصدا، ویژه‌های خود را در هفته دفاع مقدس با تعداد 134 عنوان و 187 ساعت به روی آنتن خواهند برد که شبکه‌های فرهنگ و ایران به ترتیب با 17 عنوان برنامه و 32 ساعت و 29 عنوان برنامه و  28 ساعت ویژه برنامه، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند.

کد مطلب 1412515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها