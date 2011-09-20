مصرف بهینه انرژی باید توسط مبلغان دینی فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسنی صبح سه شنبه در جمع تعدادی از علما، طلاب و ائمه جمعه و جماعات گناباد که از مراحل مختلف عملیاتی پالایشگاه بازدید می کردند، اظهار کرد: باید برنامه ای مشخص برای مصرف انرژی به ویژه گاز که 64 درصد انرژی مصرفی کشور را شامل می شود، داشته باشیم.

وی افزود: فرزندان شما در این پالایشگاه و سایر مجموعه های گازی کشور با تحمل خطرات بسیار، انرژی مورد نیاز مصارف صنعتی و خانگی مردم را آماده می کنند اما متاسفانه فرهنگ صحیح مصرف در جامعه شکل نگرفته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد افزود: هر ایرانی قبل از هدفمندی یارانه ها سه برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می کرد، این یعنی هر کدام از ما 9 برابر یک اروپایی و 15 برابر یک ژاپنی انرژی مصرف می کردیم.

وی افزود: بر این اساس اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد در چشم انداز 1404 ما بزرگترین واردکننده انرژی در منطقه بودیم، این درحالی است که ما دومین کشور دارای حجم بالای مخازن گاز و چهارمین کشور دارای مخازن نفت دنیا هستیم.

حسنی گفت: با توجه به این مسایل هدفمندی یارانه ها یک جراحی اقتصادی و اقدام شجاعانه بود که از سوی دولت برای خروج از این وضعیت انجام شد.

حسنی خطاب به روحانیون بازدید کننده از پالایشگاه گفت: باید درست مصرف کردن را به مردم بیاموزیم و به آنان آموزش دهید که این ثروت خدادادی باید برای نسل های آینده نیز باقی بماند.