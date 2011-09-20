طلب 11 میلیارد تومانی تامین اجتماعی بابت حوادث ترافیکی

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و از محل حق بیمه‌ها اداره می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی ردیف بودجه دولتی ندارد، تاکید کرد: بیشتر افرادی که به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه می کنند، بیمه شدگان خود این سازمان هستند وفقط درصد کمی از مراجعه کنندگان مشمول سایر بیمه ها هستند.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از طراحی نرم افزاری برای شفاف سازی عملکرد این نهاد خبر داد و گفت: این نرم افزار طی دو ماه آینده راه اندازی می شود و بر روی سایت تامین اجتماعی برای همگان قابل دسترسی است.

به گفته حافظی، صندوق تامین اجتماعی 11 میلیارد تومان بابت حوادث ترافیکی از وزارت بهداشت طلب دارد.



