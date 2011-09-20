برگزاری دوره عالی تربیت راویان دوران دفاع مقدس در استان البرز

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از آفات که در حال حاضر تاریخ دوران دفاع مقدس را تهدید می کند فراموشی و تحریف واقعیت جنگ است که برای مصون ماندن قصه های زیبای دوران دفاع مقدس از این آفاتی می بایست کسانی که مسئولیت خطیر روایتگری آن دوران را بعهده دارند در مرحله اول خود ایشان با واقعیات دوران دفاع مقدس آشنا و سپس این واقعیات را با زبان زیبای هنر و فن بیان به مخاطبین مشتاق و فراوان خود منتقل نمایند.

مدیر کل اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: در راستای اجرایی شدن این مطالب، نخستین دوره تربیت راویان دفاع مقدس استان البرز به مدت 12 روز برگزار و طی این مدت در کلاس های که اساتید بسیار مجرب آن را اداره می کردند مباحثی مثل نقش امام در رهبری جنگ، نقش معنویت در پیروزی رزمندگان اسلام، تشریح عملیات های بزرگ دوران دفاع مقدس، بازخوانی تاریخ شفاهی جنگ 8 ساله و اهمیت روایتگری و فن روایتگری به 70 نفر از راویان سابقه استان البرز تدریس شد.

وی بیان کرد: در پایان دوره طی نظر سنجی که اخذ شد شرکت کنندگان در این دوره سطح آموزشی و تخصصی دوره را بسیار بالا عنوان کردند.



