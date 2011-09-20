2 هزار بن خرید تجهیزات ورزشی در مدارس مشهد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نخعی شریف ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در راستای اهمیت ورزش در سنین نوجوانی و کمبود امکانات ابتدایی ورزشی در برخی مدارس صورت می گیرد.

وی افزود: در همین راستا از سال 85توزیع اقلام ورزشی با همکاری شهرداری مشهد و آموزش و پرورش این شهر آغاز شده است.

وی تصریح کرد: توجه به مبحث ورزش در کودکان و تاثیری که در رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان موجب شده، در ابتدای امر توزیع این اقلام تنها بین مدارس محروم انجام می‌شد اما دو سال است که این اقلام در بین تمامی مدارس سطح شهر توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته هزار و 100 سبد ورزشی بین مدارس سطح شهر توزیع شد و امسال این رقم به 2هزار سبد خواهد رسید.

مدیرامور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد بیان کرد: در همین راستا همزمان با روز تربیت بدنی، نمایشگاه طرح اهدای سبدهای ورزشی به مدارس برگزار می‌شود که در این نمایشگاه بن‌های تهیه سبدهای ورزشی به مدارس اهدا می‌شود تا بر حسب نیاز لوازم ورزشی مورد نیاز را دریافت کنند.

نخعی شریف گفت: این سبدهای ورزشی شامل انواع توپ، تور، دروازه است.