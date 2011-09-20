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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

بسیج جامعه زنان تاکید کرد:

محصول دفاع مقدس طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است

محصول دفاع مقدس طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است

بسیج جامعه زنان کشور با صدور بیانیه ای دفاع مقدس را نماد مقاومت و پایداری انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد : محصول این مقاومت، طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

حماسه جاودان هشت سال دفاع مقدس، حکایت دلاورمردان، حکایت پایداری نسلی شجاع، متعهد و دلسوزی است که در جنگ تحمیلی هشت ساله در مقابله با دشمن کاملا مسلح، همچنان سرزنده و پویا در سربرگ تاریخ معاصر ایران به روشنی می درخشد.

در این عرصه حضور زنان دارای جلوه های متفاوتی بود که هر کدام از آنان حکایتی شنیدنی و بیاد ماندنی از آن دوران پر خاطره می باشد. زنانی که دل رزمندگان از حمایت و پشتیبانی آنان گرم بود و این نگاه عمیق مادران، همسران، خواهران بود که سطر سطر حماسه را مرور کرد و زمزمه‌های آشنای لبیک با خمینی(ره) را طنین انداز گوش جهانیان نمود و در مقابل جنگ سخت دشمن دوشاش مردان مبارزه کردند.
 
دفاع مقدس ایران نماد دفاع، مقاومت و پایداری انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در برابر کفر و استکبار جهانی است این واقعه بزرگ تابلوی زیبایی از ایمان و ایثار و فداکاری ترسیم کرد که محصول آن طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است.
 
امروز ایران اسلامی با گذر از دوران بحران در مقطع سازندگی و قرار گرفتن در روند توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف، با تاسی به اسوه های جاوید و یادگاران تاریخ حماسه و افتخار و درسهایی که در مکتب جهادی خمینی عزیز (ره) آموخته است در مواجهه با تهدیدات نرم دشمن با اقتدار و صلابت، دنیای مستکبران را به چالش کشانده است و با ظرفیت و توانمندی های سرشار نیروهای خود و هوشمندی مردم، جنگ نرم دشمن را خنثی کرده است.
 
امروز توجه جدی به پیشکسوتان جهاد و شهادت و نهادینه سازی ارزش های دفاع مقدس از رهگذر بکارگیری خلاقیت و نو آوری در عینیت و گسترش نمادها و مظاهر شکوهمند آن از جمله تاسیس موزه جامع جنگ، یادمان های دفاع مقدس و حمایت از برنامه سازان عرصه دفاع مقدس از راهبردهای اساسی و راه کارهای مسلمی است که بایستی مورد توجه دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
 
در پایان این بیانیه اعضای سازمان بسیج جامعه زنان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به زنان شجاع و مومن خواستار فراگیر شدن فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس در فضای عمومی کشور به ویژه در عرصه های حضور نسل بالنده و جوان شدند و از مسئولان خواستند تا فرهنگ دفاع مقدس را در عرصه خدمت رسانی و کمک به گروه های مردمی در سازندگی نهادینه کنند.
 

کد مطلب 1412541

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