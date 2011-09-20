محصول دفاع مقدس طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

حماسه جاودان هشت سال دفاع مقدس، حکایت دلاورمردان، حکایت پایداری نسلی شجاع، متعهد و دلسوزی است که در جنگ تحمیلی هشت ساله در مقابله با دشمن کاملا مسلح، همچنان سرزنده و پویا در سربرگ تاریخ معاصر ایران به روشنی می درخشد.

در این عرصه حضور زنان دارای جلوه های متفاوتی بود که هر کدام از آنان حکایتی شنیدنی و بیاد ماندنی از آن دوران پر خاطره می باشد. زنانی که دل رزمندگان از حمایت و پشتیبانی آنان گرم بود و این نگاه عمیق مادران، همسران، خواهران بود که سطر سطر حماسه را مرور کرد و زمزمه‌های آشنای لبیک با خمینی(ره) را طنین انداز گوش جهانیان نمود و در مقابل جنگ سخت دشمن دوشاش مردان مبارزه کردند.



دفاع مقدس ایران نماد دفاع، مقاومت و پایداری انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در برابر کفر و استکبار جهانی است این واقعه بزرگ تابلوی زیبایی از ایمان و ایثار و فداکاری ترسیم کرد که محصول آن طنین بیداری اسلامی در جهان امروز است.



امروز ایران اسلامی با گذر از دوران بحران در مقطع سازندگی و قرار گرفتن در روند توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف، با تاسی به اسوه های جاوید و یادگاران تاریخ حماسه و افتخار و درسهایی که در مکتب جهادی خمینی عزیز (ره) آموخته است در مواجهه با تهدیدات نرم دشمن با اقتدار و صلابت، دنیای مستکبران را به چالش کشانده است و با ظرفیت و توانمندی های سرشار نیروهای خود و هوشمندی مردم، جنگ نرم دشمن را خنثی کرده است.



امروز توجه جدی به پیشکسوتان جهاد و شهادت و نهادینه سازی ارزش های دفاع مقدس از رهگذر بکارگیری خلاقیت و نو آوری در عینیت و گسترش نمادها و مظاهر شکوهمند آن از جمله تاسیس موزه جامع جنگ، یادمان های دفاع مقدس و حمایت از برنامه سازان عرصه دفاع مقدس از راهبردهای اساسی و راه کارهای مسلمی است که بایستی مورد توجه دستگاه های مربوطه قرار گیرد.



در پایان این بیانیه اعضای سازمان بسیج جامعه زنان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به زنان شجاع و مومن خواستار فراگیر شدن فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس در فضای عمومی کشور به ویژه در عرصه های حضور نسل بالنده و جوان شدند و از مسئولان خواستند تا فرهنگ دفاع مقدس را در عرصه خدمت رسانی و کمک به گروه های مردمی در سازندگی نهادینه کنند.

