اشتباه در اعلام کانون زمین لرزه کرمان/ ابهام در عمق زمین لرزه

محسن صالحی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه ای 4.2 ریشتری در استان کرمان که حوالی ساعت سه بامداد سه شنبه روی داده است گفت: این زمین لرزه در رابر احساس نشده است و طبق بررسیهای صورت گرفته کانون این زمین لرزه رابر نیست بلکه در هشت کیلومتری بخش لاله زار بردسیر واقع شده است.

وی تصریح کرد: این درحالی است که موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون زمین لرزه را حوالی رابر در غرب کرمان و عمق آن را سه کیلومتر اعلام کرده است.

صالحی ادامه داد: اگر عمق زمین لرزه ای با این شدت سه کیلومتر باشد به سادگی قابل احساس است اما مردم رابر این زمین لرزه را احساس نکرده اند.

وی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان در استان کرمان این زمینه لرزه در شهرستان رابر نبوده بلکه در هشت کیلومتری بخش لاله زار شهرستان بردسیر روی داده است.

این مسئول گفت: عمق زمین لرزه نیز سه کیلومتر نیست زیرا احساس نشده و پژوهشکده زلزله شناسی نیز عمق زمین لرزه را 15 کیلومتر اعلام کرده است و یک سایت زلزله شناسی خارج از کشور نیز عمق این زمین لرزه را 70 کیلومتر اعلام کرده است که با توجه به عدم احساس این زمین لرزه به احتمال زیاد همان عمق 70 کیلومتر نیز صحیح است.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان اعلام صحیح محل و مشخصات زمین لرزه را در زمان بروز حادثه در راستای امداد رسانی مهم ارزیابی کرد و گفت: در زمین لرزه سال گذشته ریگان نیز که در ابتدا کانون زمین لرزه حسین آباد فهرج اعلام شد و بعد مشخص شد حسین آباد ریگان است دلیل این امر تشابه اسمی بوده است.

وی تشابه اسمی مناطق مختلف در استان کرمان را یکی از مشکلات در زمان بروز زمین لرزه دانست و گفت: برای حل این مشکل کارشناسان موسسه ژئوفیزیک اسامی روستاهای مختلف را با توجه به طول و عرض جغرافیایی بررسی و درحال وارد کردن در سیستم هستند.

صالحی افزود: زمین لرزه 4.2 ریشتری در استان کرمان هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است.

در کرمان 18 گسل لرزه خیز وجود دارد و در صد سال گذشته یک سوم تلفات زمین لرزه های کشور در کرمان روی داده است.