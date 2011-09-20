روز هت تریک و مصدومیت بازیکنان پرسپولیس/ پیروزی آبی در پایان مینی کمپ

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مینی کمپ دو روزه تیم ملی فوتبال کشورمان بازیکنان حاضر در اردوی این تیم پیش از ظهر امروز در دیداری درون تیمی به مصاف هم رفتند. در این بازی که از ساعت 10:20 آغاز شد دو تیم نارنجی و آبی به مصاف هم رفتند که در این مسابقه تیم آبی برتری 6 بر 3 را از آن خود کرد.

در ترکیب تیم آبی که بازیکنان امید و ذخیره حضور داشتند جواد کاظمیان (3 گل)، حسین بادامکی (2 گل) و احسان حاج صفی موفق به گلزنی شدند و گل های نارنجی را مجتبی جباری و میلاد میداوی به ثمر رساندند.

در ترکیب تیم نارنجی سوشا مکانی، حمید علی عسگری، مازیار زارع، پژمان منتظری، مهرداد پولادی، آندرانیک تیموریان، علی کریمی (بختیار رحمانی)، مجتبی جباری، میلاد میداودی، کریم انصاریفرد (غلامرضا رضایی) و آرش افشین بازی کردند.

ترکیب تیم آبی نیز متشکل از علیرضا حقیقی (حامد لک)، میلاد فخرالدینی، شجاع خلیل آزاد، علیرضا نورمحمدی (خسرو حیدری)، احسان حاج صفی، سامان آقازمانی، حسین بادامکی، محسن مسلمان، جواد کاظمیان، محمد نزهتی و ایمان موسوی بود.

پیش از آنکه بازی آغاز شود ملی پوشان فوتبال کشورمان از ساعت 10 به مدت 20 دقیقه بدنهای خود را گرم کردند و با کار با توپ آماده تمرین شدند. این بازی نکاتی حاشیه ای هم داشت که در زیر به آن اشاره می شود:

* در دقایقی میانی نیمه اول مجتبی جباری از گشودن دروازه تیم مقابلش آن هم در شرایطی که موقعیت مسلم گلزنی داشت خودداری کرد. او به دلیل مصدومیت رضا نورمحمدی توپ را نگه داشت و دروازه را باز نکرد که همین مسئله باعث تشویق بازیکنان شد.

* رضا نورمحمدی مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه اول دچار آسیب دیدگی شد. آسیب دیدگی وی به حدی بود که جای خود را به خسرو حیدری داد.

* علی کریمی و کریم انصاریفرد در وقت دوم از زمین خارج شدند و به تمرین اختصاصی زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی پرداختند.

* میلاد میداودی در نیمه دوم دچار مصدومیت از ناحیه مچ پای راست شد اما به بازی ادامه داد.

* این دیدار دوستانه در دو بخش 45 و 35 دقیقه ای برگزار شد.

* از دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان نزدیک به 20 نفر دیدن کردند.

* کارلوس کی روش در بخش اول مسابقه با حضور در سکوهای زمین شماره یک کمپ تماشاگر تلاش شاگردانش بود و در نیمه دوم به کنار زمین آمد و عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفت.

* تیم آبی که متشکل از بازیکنان امید و ذخیره بود با هدایت ماکار آقاجانیان بازی می کرد.

* بازیکنان پس از این بازی در اختیار خود قرار گرفتند تا از روز دهم مهرماه مجددا نفرات منتخب در کمپ تیم های ملی حضور یافته و تمرینات را از سر بگیرند.