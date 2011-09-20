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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

آزمون جذب نیرو در تامین اجتماعی برگزار می‌شود

آزمون جذب نیرو در تامین اجتماعی برگزار می‌شود

با تصویب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی آزمون جذب نیروی این سازمان برای تامین نیروی واحدهای بیمه ای و درمانی سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان می توانند از تاریخ 9/7/90 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در آزمون مربوطه به پایگاه اطلاع رسانی تامین به نشانی www.tamin.ir مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1412555

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