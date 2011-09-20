به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان می توانند از تاریخ 9/7/90 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در آزمون مربوطه به پایگاه اطلاع رسانی تامین به نشانی www.tamin.ir مراجعه نمایند.

