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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پایتخت نیمه نخست سال را با 112 روز هوای ناسالم سپری کرد

پایتخت نیمه نخست سال را با 112 روز هوای ناسالم سپری کرد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه تعداد روزهای ناسالم در هوای پایتخت در 6 ماهه نخست سال جاری معادل 112 روز است گفت: در هشت سال گذشته در تمام مدت سال این تعداد روز ناسالم در تهران نداشته‌ایم.

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد روزهای ناسالم در پایتخت در کل سال 89 معادل 103 روز بوده که این مسئله نشان می دهد در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای ناسالم از کل روزهای ناسالم سال گذشته بیشتر بوده است.

به گفته وی، در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای بسیار ناسالم هوای تهران معادل سه روز بوده که این رقم نیز در 10 سال گذشته بی سابقه بوده و تعداد کل روزهای بسیار ناسالم سال 89 برابر یک روز بوده است.

رشیدی اظهار داشت: تعداد روزهای سالم 6 ماه نخست سال 90 در تهران برابر 68 روز و هیچ روزی با هوای پاک در این 6 ماه در پایتخت وجود نداشته است.

وی افزود: سال گذشته تهران 247 روز را با هوای سالم و 14 روز را با هوای پاک سپری کرده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یاد آور شد: این آمار تا دوازدهم شهریورماه امسال به ثبت رسیده است و هنوز آمار 18 روز پایانی 6 ماه نخست سال 90 بررسی نشده است.
 

کد مطلب 1412565

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