پایتخت نیمه نخست سال را با 112 روز هوای ناسالم سپری کرد

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد روزهای ناسالم در پایتخت در کل سال 89 معادل 103 روز بوده که این مسئله نشان می دهد در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای ناسالم از کل روزهای ناسالم سال گذشته بیشتر بوده است.

به گفته وی، در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای بسیار ناسالم هوای تهران معادل سه روز بوده که این رقم نیز در 10 سال گذشته بی سابقه بوده و تعداد کل روزهای بسیار ناسالم سال 89 برابر یک روز بوده است.

رشیدی اظهار داشت: تعداد روزهای سالم 6 ماه نخست سال 90 در تهران برابر 68 روز و هیچ روزی با هوای پاک در این 6 ماه در پایتخت وجود نداشته است.



وی افزود: سال گذشته تهران 247 روز را با هوای سالم و 14 روز را با هوای پاک سپری کرده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یاد آور شد: این آمار تا دوازدهم شهریورماه امسال به ثبت رسیده است و هنوز آمار 18 روز پایانی 6 ماه نخست سال 90 بررسی نشده است.

