به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تأسیس مدرسه توحیدالاسلام به رغم مخالفتهای شورا و اتحادیه محلی از سوی دولت بریتانیا مورد تصویب قرار گرفت.

در بریتانیا تأسیس مدارس دولتی در حوزه اختیارات مقامات محلی نیست چرا که این مدارس بودجه خود را مستقیم از دولت دریافت می کنند و نسبت به سایر نهادهای آموزشی در دستورکار خود از آزادی بیشتری برخوردار است.

این مدرسه قرار است از سپتامبر سال آینده ( شهریورماه 91) اقدام به ثبت نام دانش آموزان جدید کند و براساس اظهارات طرفدارانش، آنها به بالابردن استانداردهای آموزشی این مدرسه کمک می کنند.

این درحالی است که منتقدان این مدرسه اظهار داشتند تأسیس این مدرسه می تواند به انزوا در سیستم آموزشی و بی بهره کردن سایر مدارس دولتی از بودجه کمک کند.

مفتی حمید پاتل مدیر این مدرسه که درخواست تأسیس آن را نیز ارائه داده با تکذیب این انتقاد اظهار داشت که این مدرسه می تواند نقش فعالانه ای در تمام عرصه های اجتماعی ایفا کند.

