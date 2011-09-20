به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران صبح سه شنبه از مراحل پیشرفت پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر بازدید کرد. در این بازدید که مازیارحسینـی معـاون فنی ‌و‌عمرانی و تنی چنداز مدیران شهرداری تهران شهردار تهران را همراهی می‌کردند، کار احداث اولین شمع‌ برای ساخت پل تک‌پایه صدر در قطعه دوم پروژه رسماً آغاز شد.

طبق گزارش ارائه‌شده تونل 6165 متری انتقال‌برق در مسیر بزرگراه شهید صدر درمحل‌های مدنظر به‌طور عایق‌بندی کامل احداث‌شده و آماده نصب اولین بخش از سینی‌کابل‌ها به‌طول 2 کیلومتر است .

این تونل حاوی حدود 40 کیلومتر کابل برق فشارقوی 230 و 63 کیلوولت خواهد ‌بود که با برقراری جریان برق در آن ، امکان جمع‌آوری 77 دکل موجود فعلی از رفیوژ میانی بزرگراه شهید صدر میسر خواهد شد.