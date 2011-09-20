طرح انتظام بخشی ویژه بازگشایی مدارس در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری ظهر سه شنبه در مانور مشترک پلیس انتظامی و راهنمایی و رانندگی همزمان با بازگشایی مدارس اظهار داشت: برپایی گشت های ویژه تحت عنوان انتظام بخشی ویژه مدارس در جهت حفظ امنیت راه ها، کاهش ترافیک و ایجاد آرامش خاطر والدین و دانش آموزان در زمان بازگشایی مدارس فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس و برای حفظ آرامش خاطر خانواده ها و امنیت کودکان گشت های ویژه انتظام بخشی با آغاز سال تحصیلی شروع به کار می کنند، گفت: جهت اجرای بهتر کار نظارتی 20 دستگاه گشت خودرو با تجهیزات کامل، 24 دستگاه گشت موتوری امنیت معابر، خیابان ها و کنترل ترافیک را برعهده دارند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: برای اجرای بهتر این طرح در راستای برقراری امنیت بیشتر در سطح شهرستان سنندج نیازمند همکاری و مشارکت مناسب خانواده ها و تمام ادارات و سازمان های دولتی خواهیم بود.

قنبری بیان کرد: از مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و دیگر نهادهای دولتی انتظار می رود که در راستای همکاری لازم در نظارت و کنترل لازم بر رفت و آمد دانش آموزان و نحوه عملکرد ماموران انتظامی مشارکت جدی تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه طرح انتظام بخشی ویژه مدارس تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد، گفت: در سال جاری دوره های مختلف آموزشی برای انجام وظیفه هرچه بهتر نیروها صورت گرفته است و انتظار می رود که در نحوه برخوردها اقدامات بهتری در سال جاری صورت گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی در پایان اعلام کرد: از طریق مرکز مشاوره و معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان دانش آموزان خودشان به عنوان ماموران انتظامی با ما همکاری خواهند داشت.

این مانور در راستای آماده سازی ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی به صورت نمادین صبح سه شنبه در سطح شهرستان سنندج اجرا شد.