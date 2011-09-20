به گزارش خبرگزاری مهر، جدول اجرای نمایش های رپرتوار مقاومت به این ترتیب است: "خاموشی دریا " نیما دهقان ، تالار سایه مجموعه تئاترشهر، "یک شاخه گل با بوی وارطان"علی جولایی، کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر، "تمام صبحهای زمین " حسین مسافرآستانه تماشاخانه ایرانشهر، "یک دختر یک سرباز"( ژیلی پیلی) احمد سلیمانی، برج آزادی تهران، "سکوت سپید"محمد بی ریا، تالار مولوی تهران،"یزرا " سید صادق فاضلی، تالار آفتاب شهراهواز، "کانال کمیل" کوروش زارعی، تالار فخرالدین اسعدگرگانی شهرگرگان.
"محرم زنده است" یعقوب صدیق جمالی، تالار گلشن شهر بجنورد،"زندگی جای دیگریست" سعید تشکری، تالار امام رضا(ع) شهر مقدس مشهد، " بوی پیراهن هزار یوسف"علیرضا حنیفی،تالار فرشچیان شهر اصفهان، " پوکه های برنجی" زری اماد، سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر( سانس اول)، "کنار" غلامرضا جهانپا، سالن شهید هاشمی نژاد شهر مشهد، "خط سرخ" سعید خادمی، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسفراین، "که را بنویسم که را ننویسم" جاوید رخشانی، مجتمع فدک شهر اردبیل.
"ملاقات در ساعت 7 " محمد رسائلی، مجتمع فرهنگی هنری شهر رشت، "باید راهی باشه" احمد مردانی بروجنی فرهنگسرای بروجن شهر بروجن، "با من حرف نمی زنی چرا؟" کامران شهلایی مجتمع فرهنگی و هنری شهرکرمانشاه، "مرگ ناصری" حسین عبداللهی مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان شهر اصفهان، "سکوت سنگین خاکستری/"سلماز همت زاده و نوید جعفرزاده، تالار امیرکبیر شهرکرد،"هبوط به رنگ همیشه" یدالله شعبان، سالن شهید آوینی شهر خرم آباد.
رپرتوآر تئاتر مقاومت از 31 شهریور تا 15 مهر به میزبانی استانهای مختلف در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس روی صحنه میروند.
- کوروش زارعی کارگردان نمایش" کانال کمیل" که قرار است در برنامه رپرتوار تئاتر مقاومت همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سالن فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان روی صحنه برود در گفتگویی عنوان کرد: جشنواره تئاتر مقاومت میتواند به بستری مناسب برای رسیدن به تئاتر ملی و بیان ارزشها و ابدئولوژیهایمان تبدیل شود.
وی ادامه داد: جشنواره تئاتر مقاومت میتواند به بستری مناسب برای خلق آثار مهم و حضور افراد شاخص تبدیل شود و در راستای رسیدن به تئاتر ملی که مدتها است بر سر آن بحث میکنیم حرکت کند زیرا خلق اثر در زمینه دفاع مقدس و ارزشهای انقلاب میتواند همان تعریف اساسی از تئاتر ملی باشد، تئاتری که ارزشها و ایدئولوژیهایمان را مطرح کند و به ما کمک کند ازطریق این آرمانها در دنیا عرض اندام کنیم.
وی در خصوص نمایش" کانال کمیل" که در سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس حضور دارد توضیح داد: این نمایش قصه گردان کمیل معروف است، کسانی که توسط دشمن محاصره میشوند و از میان آنها فقط یک نفر جان سالم به در میبرد و بعد از سالها با گروه تفحص شهدا به آن منطقه باز میگردد تا آنها را پیدا کند و ... که امیدوارم در جلب نظر مخاطبان موفق باشد.
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