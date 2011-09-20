گفتگوی فیلسوفان ضامن هویت فرهنگهاست

صانعی: گفتگو عامل گسترش و تعمیق تاریخ جوامع مختلف است
دکتر منوچهر صانعی درهبیدی در مورد فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان با یکدیگر گفت: تا آنجا که به زمینه جهان آزاد مربوط است این فضا فراهم است. در همه کشورهای آزاد کنفرانسها و سمینارها و همایشهای گوناگون دایر میشود و مردم آزادانه در آنها شرکت میکنند و انتقادها و حرفهایشان را میزنند و نکات منفی و نارسایی و مشکلات را بررسی و گوشزد میکنند.
استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بدنبال آگاهیهای علمی زمینه گفتگو فراهم خواهد شد. گفتگو البته یک روند عقلی مربوط به دنیای جدید است که جای جنگها و گردنکشیهای قدیم را گرفته است. یعنی رابطه دو انسان یا بر اساس گفتگوهای عقلی است یا بر اساس جنگ است.
صانعی در مورد اینکه تعامل و تبادل اندیشه میان فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد گذارد نیز اظهار داشت: شناخت نیازها و حقوق و لوازم و احتیاجاتی که انسانها را به یکدیگر نزدیک میکند از طریق همین گفتگوها و تبادل افکار و اندیشههاست، به این وسیله است که میتوانیم دل انسانها را به هم نزدیک کنیم.
یثربی: فلسفه امروز ایران به حوزهای افسرده و بیتحرک تبدیل شده است
دکتر سید یحیی یثربی هم گفت: فیلسوفان جهان در محدوده هیچ حاکمیتی اسیر نیستند و با مجلات علمی و جهانی و در کنفرانسهای که تشکیل میدهند با یکدیگر به گفتگو مینشینند و در این باره هم مشکلی ندارند.
این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: تکیه گاه اصلی فلسفه عقل است و فلاسفه جهان میتوانند خیلی نزدیک به هم فکر کنند چنانچه الان هم دنیای جدید تحت تأثیر فلسفههای جدید است و همیشه راهنماییهای فلاسفه مورد توجه جامعه جهانی است.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در ادامه تصریح کرد: اما ما باید به جای اینکه به فکر سطح فلسفه و فیلسوفان در سطح جهانی باشیم باید به جامعه خودمان فکر کنیم که چقدر در این گفتگوها مشارکت داریم. ما هنوز فلسفهامان را به روز نکردهایم و عدهای هم در این خصوص مقاومت از خود نشان میدهند و اجازه نمیدهند که ما فلسفه امان را باز کنیم و با فلاسفه جهان گفتگو کنیم .
بقایی: گفتگوی اندیشمندان به تداوم هویت فرهنگی میانجامد
دکتر محمد بقایی ماکان درباره اینکه تبادل و تعامل اندیشه فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد داشت اظهار داشت: تبادل اندیشهها و آرا در سالهای اخیر میان فیلسوفان، جامعه شناسان و به طور کلی اهل فرهنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا آدمیان از منظر انسانیت مراتبی دارند که از کمترین سطح تا عالیترین مرتبه قابل تقسیم بندی است و این تقسیم بندی به طور طبیعی شامل جوامعی میشود که اکنون در دورهای که به عصر ارتباطات معروف شده با یکدیگر رابطه نزدیک دارند.
وی افزود: به همین سبب جهان را از این منظر به یک دهکده تشبیه کردهاند. ولی حقیقت این است که جوامع بشری در دنیای امروز به مانند ظروف مرتبطه هستند که بر یکدیگر تأثیر میگذارند و داد و ستد فرهنگی از طریق وسایل نوین ارتباطی نوعی هماهنگی فرهنگی را پدید آورده است، تا بدانجا که گمان میرود در نهایت به همسانی فرهنگها بدل بشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات در پایان یادآور شد: بنابراین تضارب آرای فیلسوفان میتواند وجه ممیز این فرهنگها بوده و بنوعی حافظ هویت آنها باشد.
ضیمران: گفتگو عامل شکلگیری فصل تازهای از اندیشه است
دکتر محمد ضیمران نیزگفت: امروزه یکی از ابزارهای داد و ستد فلسفی همین فضاهای رایانهای و مجازی هستند و به عقیده من اندیشمندان ایرانی باید سعی کنند از طریق نشر مقالات و ایجاد نوعی همایشهای مجازی با همکاران خود در سطح جهان ارتباط برقرار کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین یک نوع داد و ستد فلسفی و علمی باید انجام گیرد تا اینکه در تعاطی اندیشهها و افکار فلسفی راه برای همه باز شود.
این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر همچنین تصریح کرد: بدیهی است که همین گفتگوها زمینه تفاهم و برخورد آرا را ایجاد میکند و همین برخورد آرا به وجهی منجر به آمیزش افقهای دور میشود و این افقها هم هرچه بیشتر به هم نزدیک میشوند و چه بسا اینها باهم ادغام میشوند و فصل تازهای از اندیشه را دامن میزنند.
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