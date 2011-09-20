گفتگوی فیلسوفان ضامن هویت فرهنگهاست

صانعی: گفتگو عامل گسترش و تعمیق تاریخ جوامع مختلف است



دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان با یکدیگر گفت: تا آنجا که به زمینه جهان آزاد مربوط است این فضا فراهم است. در همه کشورهای آزاد کنفرانسها و سمینارها و همایشهای گوناگون دایر می‏شود و مردم آزادانه در آنها شرکت می‏کنند و انتقادها و حرفهایشان را می‏زنند و نکات منفی و نارسایی و مشکلات را بررسی و گوشزد می‎کنند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بدنبال آگاهیهای علمی زمینه گفتگو فراهم خواهد شد. گفتگو البته یک روند عقلی مربوط به دنیای جدید است که جای جنگها و گردنکشیهای قدیم را گرفته است. یعنی رابطه دو انسان یا بر اساس گفتگوهای عقلی است یا بر اساس جنگ است.

صانعی در مورد اینکه تعامل و تبادل اندیشه میان فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد گذارد نیز اظهار داشت: شناخت نیازها و حقوق و لوازم و احتیاجاتی که انسانها را به یکدیگر نزدیک می‎کند از طریق همین گفتگوها و تبادل افکار و اندیشه‎هاست، به این وسیله است که می‏توانیم دل انسانها را به هم نزدیک کنیم.



یثربی: فلسفه امروز ایران به حوزه‌ای افسرده و بی‌تحرک تبدیل شده است



دکتر سید یحیی یثربی هم گفت: فیلسوفان جهان در محدوده هیچ حاکمیتی اسیر نیستند و با مجلات علمی و جهانی و در کنفرانسهای که تشکیل می‏دهند با یکدیگر به گفتگو می‎نشینند و در این باره هم مشکلی ندارند.

این استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: تکیه گاه اصلی فلسفه عقل است و فلاسفه جهان می‎توانند خیلی نزدیک به هم فکر کنند چنانچه الان هم دنیای جدید تحت تأثیر فلسفه‏های جدید است و همیشه راهنمایی‏های فلاسفه مورد توجه جامعه جهانی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در ادامه تصریح کرد: اما ما باید به جای اینکه به فکر سطح فلسفه و فیلسوفان در سطح جهانی باشیم باید به جامعه خودمان فکر کنیم که چقدر در این گفتگو‎ها مشارکت داریم. ما هنوز فلسفه‎امان را به روز نکرده‎ایم و عده‎ای هم در این خصوص مقاومت از خود نشان می‎دهند و اجازه نمی‏دهند که ما فلسفه امان را باز کنیم و با فلاسفه جهان گفتگو کنیم .



بقایی: گفتگوی اندیشمندان به تداوم هویت فرهنگی می‌انجامد





دکتر محمد بقایی ماکان درباره اینکه تبادل و تعامل اندیشه فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد داشت اظهار داشت: تبادل اندیشه‎ها و آرا در سالهای اخیر میان فیلسوفان، جامعه شناسان و به طور کلی اهل فرهنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا آدمیان از منظر انسانیت مراتبی دارند که از کمترین سطح تا عالیترین مرتبه قابل تقسیم بندی است و این تقسیم بندی به طور طبیعی شامل جوامعی می‎شود که اکنون در دوره‎ای که به عصر ارتباطات معروف شده با یکدیگر رابطه نزدیک دارند.

وی افزود: به همین سبب جهان را از این منظر به یک دهکده تشبیه کرده‏اند. ولی حقیقت این است که جوامع بشری در دنیای امروز به مانند ظروف مرتبطه هستند که بر یکدیگر تأثیر می‎گذارند و داد و ستد فرهنگی از طریق وسایل نوین ارتباطی نوعی هماهنگی فرهنگی را پدید آورده است، تا بدانجا که گمان می‏رود در نهایت به همسانی فرهنگها بدل بشود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات در پایان یادآور شد: بنابراین تضارب آرای فیلسوفان می‎تواند وجه ممیز این فرهنگها بوده و بنوعی حافظ هویت آنها باشد.



ضیمران: گفتگو عامل شکل‌گیری فصل تازه‌ای از اندیشه است



دکتر محمد ضیمران نیزگفت: امروزه یکی از ابزارهای داد و ستد فلسفی همین فضاهای رایانه‎ای و مجازی هستند و به عقیده من اندیشمندان ایرانی باید سعی کنند از طریق نشر مقالات و ایجاد نوعی همایشهای مجازی با همکاران خود در سطح جهان ارتباط برقرار کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین یک نوع داد و ستد فلسفی و علمی باید انجام گیرد تا اینکه در تعاطی اندیشه‏ها و افکار فلسفی راه برای همه باز شود.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر همچنین تصریح کرد: بدیهی است که همین گفتگوها زمینه تفاهم و برخورد آرا را ایجاد می‎کند و همین برخورد آرا به وجهی منجر به آمیزش افقهای دور می‎شود و این افقها هم هرچه بیشتر به هم نزدیک می‎شوند و چه بسا اینها باهم ادغام می‎شوند و فصل تازه‏ای از اندیشه را دامن می‏زنند.