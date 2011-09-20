  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

دور جدید رایزنی ایران و روسیه؛

جلیلی و پاتروشف امروز دیدار می کنند/ طرح گام به گام و تحولات منطقه در دستورکار

جلیلی و پاتروشف امروز دیدار می کنند/ طرح گام به گام و تحولات منطقه در دستورکار

در پی سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران و سفر وزیر خارجه ایران به مسکو و سپس حضور وزیر انرژی و معاون وزیر خارجه روسیه در تهران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ظهر امروز مذاکراتی با همتای روس خود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که به روسیه سفر کرده است ظهر امروز به وقت محلی در شهر یکاترینبورگ با نیکلای پاتروشوف همتای روس خود دیدار خواهد کرد.

سعید جلیلی در سفر دو روزه به روسیه ، علاوه بر سخنرانی دیروز در دانشگاه روابط بین الملل مسکو و شرکت در نشست خبری ؛ امروز سه شنبه برای شرکت در نشست بین المللی دبیران شورای امینت کشورهای جهان ، عازم شهر یکاترینبورگ خواهد شد.

جلیلی و پاتروشوف در حاشیه این نشست دیدار و گفتگو خواهند کرد.

محور مذاکرات دبیران شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه تبادل نظر در خصوص همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و رایزنی پیرامون تحولات منطقه و نیز طرح روسیه موسوم به گام به گام خواهد بود.

جلیلی احتمالا در حاشیه این اجلاس با برخی همتایان خود نیز دیدار خواهد کرد.

طرح وزیر خارجه روسیه برای حل موضوع هسته ای ایران در جریان سفر سه هفته قبل وزیر خارجه ایران به روسیه ارائه شده بود.

پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز ماه گذشته سفری به تهران داشت.

وزیر انرژی روسیه نیز هفته گذشته برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به تهران آمده بود.

کد مطلب 1412578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها