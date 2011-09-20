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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

آقاعلیخانی به مهر خبر داد:

195 فقره جواز تاسیس در استان قزوین صادر شد

195 فقره جواز تاسیس در استان قزوین صادر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین گفت: در پنج ماهه امسال 195 فقره جواز تاسیس در زمینه صنایع و معادن صادر شده است.

محمد باقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: در پنج ماهه امسال 195 فقره جواز تاسیس در زمینه صنایع
محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات کانی غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک، محصولات فلزی فابریکی، ساخت مواد شیمیایی، فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و دستگاههای برقی در استان صادر شده است.
 
آقاعلیخانی تصریح کرد: میزان کل سرمایه گذاری ثابت این تعداد جواز تاسیس 15 میلیارد و 816 میلیون و 262 هزار ریال است که با تحقق آن زمینه اشتغال هشت هزار و 830 نفر فراهم خواهد شد.
 
وی افزود: اداره خدمات صنعتی سازمان نیز در مدت یاد شده نسبت به صدور 143 فقره پروانه بهره برداری اقدام کرده که زمینه فعالیت این مجوزها صنایع محصولات کانی غیرفلزی، ماشین آلات و تجهیزات، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک، کالاهای فلزی فابریکی و دستگاههای برقی است.
 
این مسئول یادآورشد: میزان سرمایه گذاری انجام شده در پروانه های یاد شده یک میلیارد و 574 میلیون و 377 هزار ریال است که با صدور این تعداد پروانه بهره برداری برای یک هزار و 879 نفر در استان شغل ایجاد شده است.
 
به گفته آقاعلیخانی در بخش معدن نیز در مدت پنج ماهه امسال هشت فقره پروانه اکتشاف در شهرستانهای قزوین و بوئین زهرا صادر شده و در این مدت چهار فقره پروانه بهره برداری در بوئین زهرا، آبیک و قزوین هم صادر شده است.
 
این مسئول اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری پروانه های یاد شده دو میلیارد و 535 میلیون ریال و اشتغالزایی آنها 19 نفر است.
 
وی در خصوص زمینه فعالیت پروانه های بهره برداری صادر شده گفت: پروانه های صادر شده برای سنگ معدن لاشه با استخراج سالانه 34 هزار و 500 تن با ذخیره قطعی 29 هزار و 300 تن و یک مورد شن و ماسه کوهی با استخراج سالانه 70 هزار تن با ذخیره قطعی 350 هزار تن بوده است.
 
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین یادآورشد: در این مدت شش فقره مجوز گواهی کشف نیز صادر شده که چهار مورد در قزوین و دو فقره در تاکستان است.
 
وی بیان کرد: مجوزهای صادر شده برای گواهی کشف یک میلیون و 525 هزار تن ماده معدنی با هزینه عملیاتی 913 میلیون ریال است.
 
آقا علیخانی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بابت برداشت مواد معدنی از سطح معادن استان قزوین 300 میلیون ریال به عنوان حقوق دولتی از معدن کاران دریافت شده است.
کد مطلب 1412586

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