حمایت خانواده ها مهمترین عامل پیشگیری از اعتیاد مجدد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد فرامرزی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همت خیران استان، کانون های متعدد ترک اعتیاد در سطح استان دایر شده و خانواده ها در صورت اعتیاد یک عضو می توانند با معرفی او زمینه های لازم برای ترک اعتیاد را فراهم کنند.

فرامرزی تاکید کرد: مهمترین عامل در جهت استمرار پاکی و جلوگیری از اعتیاد مجدد، حمایت خانواده و اجتماع ازاین افراد پس از سپری کردن دوران اولیه است تا این افراد سلامتی خود را مجددا بدست آورند و به آغوش اجتماع برگردند.

وی با اشاره به اهمیت مقبولیت خانوادگی برای افراد رها شده از اعتیاد، یادآور شد: بدون شک پایه های پذیرش اجتماعی مجدد این افراد باید از خانواده پی ریزی شود تا با ورود مجدد به اجتماع بتوانند خلاهای عاطفی و روحی خود را پر کنند.

معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: خانواده ها هوشیار باشند اهمیت پذیرش، بعد از دوران ترک اولیه خیلی زیاد است و یک اقدام پیشگیری ثانویه محسوب می شود و فقط در سایه حمایت و مراقبتهای خانوادگی می توان از آلودگی دوباره پیشگیری کرد.

سرهنگ فرامرزی از آحاد مردم جامعه به ویژه خانواده ها خواست تا در راه پیشگیری از اعتیاد و درمان آسیب دیدگان همکاری و مشارکت کنند و با حمایتهای عاطفی و روحی زمینه های لازم برای درمان این افراد را فراهم کنند.