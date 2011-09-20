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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

سرهنگ فرامرزی:

حمایت خانواده ها مهمترین عامل پیشگیری از اعتیاد مجدد است

حمایت خانواده ها مهمترین عامل پیشگیری از اعتیاد مجدد است

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی گفت: خانواده ها افرادی را که مراحل ترک اعتیاد در کانون ها را سپری کرده اند مورد حمایت خود قرار دهند تا از اعتیاد مجدد پیشگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد فرامرزی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همت خیران استان، کانون های متعدد ترک اعتیاد در سطح استان دایر شده و خانواده ها در صورت اعتیاد یک عضو می توانند با معرفی او زمینه های لازم برای ترک اعتیاد را فراهم کنند.

فرامرزی تاکید کرد: مهمترین عامل در جهت استمرار پاکی و جلوگیری از اعتیاد مجدد، حمایت خانواده و اجتماع ازاین افراد پس از سپری کردن دوران اولیه است تا این افراد سلامتی خود را مجددا بدست آورند و به آغوش اجتماع برگردند.

وی با اشاره به اهمیت مقبولیت خانوادگی برای افراد رها شده از اعتیاد، یادآور شد: بدون شک پایه های پذیرش اجتماعی مجدد این افراد باید از خانواده پی ریزی شود تا با ورود مجدد به اجتماع بتوانند خلاهای عاطفی و روحی خود را پر کنند.

معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: خانواده ها هوشیار باشند اهمیت پذیرش، بعد از دوران ترک اولیه خیلی زیاد است و یک اقدام پیشگیری ثانویه محسوب می شود و فقط در سایه حمایت و مراقبتهای خانوادگی می توان از آلودگی دوباره پیشگیری کرد.

سرهنگ فرامرزی از آحاد مردم جامعه به ویژه خانواده ها خواست تا در راه پیشگیری از اعتیاد و درمان آسیب دیدگان همکاری و مشارکت کنند و با حمایتهای عاطفی و روحی زمینه های لازم برای درمان این افراد را فراهم کنند.

کد مطلب 1412587

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