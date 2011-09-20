سوزاندن سالانه یک میلیون تن بقایای گیاهی در گلستان

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت متوالی یک نوع محصول در سالهای متمادی، عدم رعایت تناوب صحیح در یک زراعت، جمع آوری بقایای محصول و سوزاندن آن، تعلیف دام در مزارع پس از جمع آوری محصول و خلاصه استفاده بیش از حد خاک بدون تقویت آن و دیگر اقدامات نامناسب و نابجا، باعث فقیر شدن زمین از لحاظ مواد غذایی (معدنی) مواد آلی می شود.

وی اظهار داشت: این امر در نتیجه موجب کاهش شدید حاصلخیزی مزارع خواهد شد و انرژی و گرمای حاصل از سوزاندن این حجم بقایا باعث گرم شدن هوای استان و از دست رفتن رطوبت هوا و خاک می شود.

وی عنوان کرد: برای جلوگیری از این موارد کشاورزان می توانند با اجرای عملیات « حفظ و ذخیره رطوبت از طریق اجرای عملیات خاک ورزی حفاظتی» نقش کلیدی را در افزایش تولید محصولات زراعی ایفا کنند.

محمدی به مزایای این روش اشاره کرد و گفت: استفاده بهینه از آب و تغذیه بهینه، به حداقل رساندن فرسایش بادی، آبی و انرژی مصرفی، تولید همراه با حفاظت از منابع و استفاده از فرایندهای بیولوژیکی در خاک از جمله این مزیتهاست.



مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: کاهش آلودگیهای زیست محیطی و بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک از دیگر مزیتهاست.



وی گفت: به همین منظور به سمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان دومین همایش و کارگاه یکروزه کشاورزی حفاظتی با حضور پروفسور لیکنت سایر از محققان و صاحب نظران برجسته مرکز تحقیقات بین المللی سمیت برای ارائه نقطه نظرات فنی و تخصصی در زمینه کشاورزی حفاظتی برگزار کرد.