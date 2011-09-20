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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

افتتاح بوستان نوروز در اراضی عباس آباد تا 4 ماه آینده

افتتاح بوستان نوروز در اراضی عباس آباد تا 4 ماه آینده

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد از افتتاح بوستان نوروز تا چهارماه آینده خبر داد و گفت: این بوستان با صدهزار متر مربع وسعت دارای اصلی‌ترین و عمومی‌ترین کاربریهای طرح فضای سبز تفرجی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اتابکی گفت: این اراضی در حد فاصل گلستان منظومه شمسی در شمال و اراضی بنیاد مستضعفان و جانبازان در جنوب قرار دارد و دارای حدود 100 هزار مترمربع مساحت است که به اصلی‌ترین و عمومی‌ترین کاربری‌های طرح فضای سبز تفرجی ویژه خواهد پرداخت.

اتابکی تصریح کرد: ‌در این باغ بزرگ دریاچه‌ای به وسعت تقریبی 2/1 هکتار قراردارد که نقطه مرکزی این باغ محسوب خواهد شد.

وی با تاکید بر این که کاربری‌های عمده این باغ ماهیت تجمع و گردهمایی خواهد داشت، ‌افزود:‌ در این باغ فعالیت‌های عمومی تفرجی با سازه‌های موقت فصلی و دوره‌ای نیز جانمایی خواهد شد و سطح تراز این باغ از کف گودال باغ سوغات سفر به عنوان یکی از جذابیت های این اراضی ، حدود سه متر بالاتر است.

اتابکی با اشاره به احداث دریاچه این بوستان اظهار کرد: دریاچه بوستان نوروز که در قطعه چهارم اراضی عباس آباد و در درون بوستان نوروز احداث می شود، شامل دو قسمت شمالی و جنوبی است که مساحت آنها به ترتیب 3500 مترمربع و 12000 مترمربع و مجموعا 15500 مترمربع است.

وی با اشاره به ویزگی های این دریاچه بیان کرد: عمق دریاچه 5/1 متر است و در ساحل آن فضاهای سبز و گردشگری از جمله مسیر دوچرخه و پیاده رو در نظر گرفته شده است و با استفاده از جدیدترین متد روز جزئیات ساخت این دریاچه طراحی شده و در حال اجراست.

کد مطلب 1412589

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