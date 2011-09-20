به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم رونمایی از سند چشم انداز حرکت‌های جهادی در دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران در خصوص صحت و سقم انتخاب علی اکبر ولایتی به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان گفت: بنا نیست ما وارد تمامی جزئیات این کمیته شویم که چه کسی سخنگو یا دیگر مسئولیت‌ها را عهده دار شود بلکه افرادی که مورد اعتماد بودند در این خصوص باید تصمیم بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه عدم همگرایی جبهه پایداری نشانه سهم خواهی آنها از جبهه متحد اصولگرایان است، گفت: امیدواریم جبهه پایداری به جلسات جبهه متحد اصولگرایان بیاید و از این موضوع ناامید نیستیم.

وی همچنین در ادامه درباره تاثیرات تصحیح سند چشم انداز حرکت‌های جهادی گفت: موضوع جهاد امر اداری نیست و لذا انواع مشکلات موجود در آن قابل تحمل می‌شود. معنای موضوع جهادی هم این است که کاری که جوانان انجام می دهند جنبه حقوق و مزد ندارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی برای دانشجویان و طلاب هم اثرات بسیاری دارد، گفت: حضور در حرکت‌های جهادی موجب می‌شود که آنها نیز ساخته شوند و در آینده مدیرانی به بار آیند که با سختی و مشکلات موجود آشنا باشند و به فکر مردم باشند.

مهدوی کنی همچنین تاکید کرد: حرکت‌های جهادی برای آبادانی و ساخت کشور است و هر کشوری که آباد شده با جهاد به پیشرفت رسیده است.