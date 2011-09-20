به گزارش خبرگزاری مهر، "هفت پرده عشق" به تهیه‌کنندگی سیدعلیرضا خاتمی و کارگردانی مسعود نقیبی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

برنامه "هفت پرده عشق" موسیقی فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس را با حضور آهنگسازان به نام کشور از جمله فریدون شهبازیان و پیروز ارجمند و ... مورد بررسی قرار می‌دهد.

هچنین در این برنامه به چگونگی ساخت موسیقی فیلم‌های دفاع مقدس همراه با نمایش قسمت‌هایی از فیلم اشاره می‌شود.

برنامه "هفت پرده عشق" در هشت قسمت 15 تا 20 دقیقه‌ای از پنجشنبه 31 شهریور روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.