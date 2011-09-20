به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آئین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانک‌های فرعی در خارج از کشور مصوب یک‌هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25 مرداد 1390 شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

جرئیات این آئین نامه به شرح ذیل است:

بخش اول ـ تعاریف

ماده 1-

ایران: کشور جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه:‌ آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانک‌های فرعی در خارج از کشور.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نفوذ مؤثر: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی بانک فرعی از طریق انتخاب حداقل یکی از اعضای هیات مدیره.

بانک فرعی: شخصیت حقوقی که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسیده، در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی مبادرت نموده و بانک متقاضی، حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد.

عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت.

بانک متقاضی: بانک ایرانی که در بانک فرعی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

کشور میزبان: کشور خارجی که بانک فرعی در آن به ثبت رسیده است.

سرمایه: تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی که توسط بانک متقاضی تامین می‌گردد.

سرمایه‌گذاری: تامین مالی تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی در قالب مشارکت حقوقی.

مرجع نظارتی: واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک‌ها در کشور میزبان.

موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با سرمایه‌گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان.

موافقت نهایی: موافقت نهایی بانک مرکزی با سرمایه‌گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان.

بخش: دوم ـ سرمایه‌گذاری



ماده 2- بانک متقاضی که حداقل 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه به سرمایه‌گذاری مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک متقاضی در 3 سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه سال باشد.

ماده 3- بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد.



ماده 4- مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک متقاضی نباید از معادل 50 میلیون یورو کمتر باشد.



ماده 5 ـ سرمایه‌گذاری بانک متقاضی با رعایت و در چارچوب ضوابط ناظر به سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری صورت می‌پذیرد.



تبصره: افزایش میزان سرمایه‌گذاری بانک متقاضی در بانک فرعی نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است.



ماده 6 ـ بانک متقاضی موظف است قبل از سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل نماید که مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان، میزان مسئولیت‌ها و تعهداتش در بانک فرعی تحت هر شرایطی حداکثر معادل مبلغ سرمایه‌گذاری در همان بانک می‌باشد.

ماده 7- بانک متقاضی موظف است به همراه درخواست خود، اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:

1-7- گزارش توجیهی مشتمل بر شناسایی و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سطح روابط تجاری بین دو کشور.



2-7- میزان و درصد سرمایه‌گذاری بانک متقاضی.

3-7- تصویر اساسنامه بانک متقاضی.

4-7- صورت‌های مالی 3 سال گذشته بانک متقاضی.

5-7- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانک‌های فرعی، شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور.

6-7- سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم‌گیری در مورد تایید درخواست سرمایه‌گذاری بانک متقاضی کمک کند.

ماده 8- موافقت اصولی بانک مرکزی با سرمایه‌گذاری بانک متقاضی، پس از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده 7 این آیین‌نامه و حصول اطمینان از رعایت ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری توسط بانک متقاضی، صادر می‌شود.

ماده 9- اعتیاز موافقت اصولی 6 ماه پس از صدور می‌باشد. بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید، در غیر این صورت موافقت اصولی ابطال می‌گردد.



1-9- موافقت مرجع نظارتی و یا سایر مراجع ذیربط با سرمایه‌گذاری بانک متقاضی؛

2-9- اسامی، مشخصات و میزان سهم‌الشرکه سهامدارانی که دارای نفوذ موثر بر بانک فرعی می‌باشند؛

3-9- اساسنامه بانک فرعی موجود یا اساسنامه پیشنهادی بانک فرعی در شرف تاسیس؛

4-9- اسامی، مشخصات و اطلاعات مرتبط با صلاحیت‌ها و تخصص‌های حرفه‌ای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک فرعی موجود یا در شرف تاسیس؛

5-9- برنامه عملیاتی بانک فرعی در شرف تاسیس و یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته بانک فرعی موجود؛

6-9- ساختار سازمانی بانک فرعی؛

7-9- آگهی ثبت بانک فرعی موجود در مرجع ثبت شرکت‌های کشور میزبان.

تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارایه دلایل موجه، مدت اعتبار موافقت اصولی تمدید خواهد شد.

ماده 10- بانک مرکزی ظرف مدت 3 ماه از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده 9 آیین‌نامه، عنداللزوم نسبت به صدور موافقت نهایی اقدام خواهد نمود.

ماده 11 ـ اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی مدت 6 ماه از تاریخ صدور می‌باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک فرعی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:



1-11- آگهی ثبت بانک فرعی در شرف تاسیس در مرجع ثبت شرکت‌های کشور میزبان،

2-11- مدارک و مستنداتی دال بر خرید سهام بانک فرعی موجود؛

3-11- نشانی کامل اداره مرکزی بانک فرعی.

تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه، مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد.



ماده 12- سرمایه‌گذاری بانک متقاضی در شرایطی که منجر به ایجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط این آیین‌نامه نمی‌باشد.

این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری انجام می‌پذیرد.

بخش سوم ـ فعالیت و انحلال



ماده 13- عملیات بانک فرعی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات کشور میزبان انجام می‌پذیرد.



ماده 14- بانک متقاضی موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک فرعی به همراه گزاراشات منظم به آن را بلافاصله پس از تصویب در مجامع قانونی به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 15- بانک مرکزی و مرجع نظارتی می‌توانند نسبت به تبادل یافته‌‌های نظارتی خود در خصوص بانک فرعی اقدام نمایند.



ماده 16- بانک متقاضی موظف است تصمیمات مرتبط با انحلال بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند.

ماده 17 ـ بانک متقاضی موظف است در صورت انحلال و تصفیه بانک فرعی، چگونگی برگشت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند.

آئین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانک‌های فرعی در خارج از کشور در 17 ماده و 3 تبصره در یک‌هزار و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25 مرداد سال 90 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.