به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در پایان کمپ تمرینی دو روزه تیم ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: کمپ خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم باید اینگونه کمپ ها ادامه داشته باشد تا تیم به خوبی برای حضور در مرحله مقدماتی جام جهانی آماده شود.

وی در واکنش به اظهار نظر پرویز مظلومی و حمید استیلی که ایراد گرفته بودند چرا مربی تیم ملی با آنها جلسه نمی گذارد و نظراتشان را جویا نمی شود گفت: ترجیح می دهم به این اظهار نظر جواب نمی دهم. یک چیز را رسانه ها، بازیکنان و مربیان باید متوجه باشند و آن هم این است که شغل من آماده کردن تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی است.

کی روش در ادامه تاکید کرد: هدف و تلاش من این است که بهترین تیم را برای حضور در جام جهانی آماده کنم. شغل من ساختن تیم ملی است نه صحبت کردن با رسانه ها. اگر هم با رسانه ها صحبت می کنم بیشتر در خصوص مسائل فنی و تیمم است.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: دوست ندارم از طریق رسانه ها جواب همکارانم را در باشگاه ها بدهم. آنها اگر دوست دارند موبایل من روشن است و می توانند اگر خواستند تماس بگیرند تا با این مربیان جلسه داشته باشم.

وی از برگزاری جلسه ای با حضور مربیان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: می خواستیم پیش از این جلسه ای با مربیان داشته باشیم اما به دلیل درگیری مربیان با مسابقات نتوانستیم چنین جلسه ای را برگزار کنیم. به دنبال فرصتی هستیم که با مربیان گرد هم آمده و در خصوص مسائل مربوط به تیم ملی و فوتبال ایران صحبت کنیم.

کی روش در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید از عملکرد بازیکنان جدید و کمپ تمرینی دو روزه رضایت دارید و آیا آنها توانستند نظر شما را جلب کنند گفت: همانطور که می دانید ما یک گروه از بازیکنان امید و نفراتی که کمتر فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کرده بودند را مقابل بازیکنانی قرار دادیم که قبلا برای تیم ملی بازی کرده بودند. هدف ما از دعوت این بازیکنان جدید آماده کردن آنها برای آینده است و اینکه ترکیب خوبی برای تیم ملی بسازیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه افزود: ما از دعوت بازیکنان تیم امید به اردوی تیم ملی دو هدف را دنبال می کنیم. ما علاوه بر ساختن تیم بزرگسالان باید تیم امید را هم مد نظر داشته باشیم چرا که وظیفه ما این است که هم تیم بزرگسالان را بسازیم و هم تیم امید را.

وی افزود: من به عنوان سرمربی تیم ملی باید این شانس را به تمامی بازیکنان بدهم که برای تیم ملی بازی کنند. باید همه آنها را خوب بشناسم و این فرصت را به آنها بدهم که مرا و روش کارم را بشناسند.

کی روش افزود: یک بازیکن جوان وقتی در اردوی تیم ملی حضور می یابد استرس دارد چرا که حضور در اردوی تیم ملی برای او یک رویاست. خیلی مهم نیست بازیکنانی که به این اردو دعوت شده اند خوب کار کرده اند یا بد، چرا که از دید من همه آنها خوب هستند. من می خواستم با دعوت از آنها استرس را از دوششان برداشته و این فرصت را بدهم که مرا خوب بشناسند قطعا در اردوهای آینده عملکردشان بهتر و بهتر می شود و این روند ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی در این خصوص افزود: از نظر ذهنی خیلی خوب است که بازیکنان جوان در اردوی تیم ملی حضور یابند ما با دعوت از این بازیکنان جوان به آنها نشان می دهیم تیم ملی به مانند خانه آنهاست و می توانند توانایی های خود را نشان دهند و فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کنند.

کی روش همچنین در پاسخ به انتقادات برخی مربیان که گفته بودند بازیکنان شاخص و مناسب تیم ملی بیرون مانده اند گفت: اگر کسی فکر می کند بازیکن شاخصی بیرون مانده به من زنگ بزند و آن بازیکن را توصیه کنم تا او را دعوت کنم! من به عنوان سرمربی تیم ملی نیاز به حمایت مربیان باشگاهی دارم که یکی از راه های حمایت معرفی بازیکنان خوب است.

وی با تاکید بر اینکه برای تماشای دیدار تیم های بنفیکای پرتغال و منچستر یونایتد انگلیس به ورزشگاه نرفته بود در خصوص مجازاتی که فدراسیون فوتبال پرتغال برای کاروالیو بازیکن تیم ملی فوتبال این کشور در نظر گرفته است، گفت: به نظر من اگر مجازاتی قرار است برای بازیکنی در نظر گرفته شود باید آن مجازات برای دیگر بازیکنان نیز اعمال شود و این درست نیست اگر به یک بازیکن علاقه دارند از خطای او چشم پوشی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اردوی آینده این تیم گفت: اردوی آینده تیم ملی متفاوت از اردویی است که در این دو روز پشت سر گذاشتیم هدف ما بازی خوب مقابل بحرین است و در این راه نفراتی را به اردو دعوت می کنیم که توانایی حضور در این اردو را داشته باشند. دعوت از بازیکنان جوان در برنامه ما وجود دارد و در آینده باز هم آنها را به اردو دعوت می کنیم.

کی روش در خاتمه تصریح کرد: ما بازیکنانی را به اردو دعوت می‌کنیم که هم سریع بوده هم قوی و هم آمادگی ذهنی حضور در اردوی تیم ملی را داشته باشند در این بین اگر سرعت آنها خوب باشد و بتوانند حریف را پشت سر بگذارند شانس دعوت شدنشان بیشتر است.

مینی کمپ دو روزه تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور 27 بازیکن و در غیاب فرهاد مجیدی پیش از ظهر امروز به اتمام رسید.