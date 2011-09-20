علوم قرآنی در رادیو همدان آموزش داده می شود

کیوان الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه "آیه‌های نور" در روزهای چهارشنبه از صدای مرکز همدان پخش می‌شود و در اجرای آن از حضور کارشناسان بهره مند می شود.

وی هدف از ساخت این برنامه را ترویج علوم قرآنی در بین جوانان و آشنایی آنان با مسائل قرآنی عنوان کرد و اظهار داشت: این برنامه اقدامی در راستای تقویت انس بیشتر جوانان با قرآن است.

مدیر تولید صدای مرکز همدان با اشاره به اینکه در این برنامه‌ها درباره موضوعات روز که در قرآن به آن اشاره شده صحبت می شود، گفت: باید به نیازهای جوانان توجه شود.

الوندی تاکید کرد: پخش برنامه آیه‌های نور از صدای مرکز همدان تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مخاطب این برنامه بر اساس پیامک‌های ارسال شده، قشر جوان هیتند، گفت: خوشبختانه جوانان رابطه خوبی با این برنامه برقرار کرده اند.