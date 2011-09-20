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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

فیلمهای "پر" و "عکاسی نورالرضا" در جشنواره رضوی شرکت می کنند

فیلمهای "پر" و "عکاسی نورالرضا" در جشنواره رضوی شرکت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: دو فیلم "پر" و " عکاسی نورالرضا" از تولیدات حوزه هنری خراسان رضوی در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم رضوی پذیرش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب جشنواره فیلم رضوی پس از بازبینی 200 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 31 فیلم را جهت نمایش در بخش مسابقه انتخاب کردند که از این تعداد، شش فیلم بلند داستانی "تله‌فیلم"، 14 فیلم مستند و 11 فیلم کوتاه داستانی هستند.

بر پایه این خبر، در بخش فیلم کوتاه داستانی "پر"  ساخته سمیه امیری‌ و "عکاسی نورالرضا" ساخته نعمت‌الله سرگلزایی از تولیدات حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان آثار منتخب ششمین جشنواره فیلم رضوی انتخاب شده اند.

گفتنی است، فیلم کوتاه داستانی "پر" با موضوع زیارت و "عکاسی نورالرضا" با موضوع شفا در این بخش پذیرفته شده است.

یادآوری می شود، ششمین جشنواره فیلم رضوی طی روزهای 12 تا 14 مهرماه‌ جاری، در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1412611

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