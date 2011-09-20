کاهش ساعت کار و تعرفه خدمات پرستاری باید همزمان اجرا شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیفعلی نصرتی اظهار داشت: بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت روش پرداخت حقوق و مزایای شاغلان مشمول این قانون ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد است در حالی که اکنون پرداختیها به پرستاران مبتنی بر عملکرد نیست.

وی افزود: از آنجا که به موجب قانون ارتقای بهره وری روش پرداخت مبتنی بر عملکرد باید بر اساس نرخ تعرفه های خدمات پرستاری صورت گیرد اجرای آن منوط به اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر لزوم اجرا شدن هر چه سریعتر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باعث شده بخش مهمی از قانون ارتقای بهره وری نیز بلاتکلیف باقی بماند.

وی تاکید کرد:‌ زمانی قانون ارتقای بهره وری به طور کامل اجرا می شود که پرداختی ها به پرستاران مبتنی بر عملکرد هم باشد و انجام آن در حالی امکانپذیر است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود.

نصرتی تاکید کرد: آنچه اکنون برای ما مهم به نظر می رسد اجرای روح کلی قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت است. زیرا این قانون صرفاً برای حل کاهش ساعت کار پرستاران و اعطای امتیازات به قشر پرستار نبود بلکه مسائل بیماران را در اولویت قرار داده و در کنار آن به نیازها و مطالبات چندین ساله پرستاران نیز پاسخ داده است.