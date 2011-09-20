کشف نقص ژنتیکی نداشتن اثر انگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نداشتن اثر انگشت با عنوان "سندرم تاخیر در اخذ ویزای مهاجرت" یا "بیماری تاخیر مهاجرت" شناخته می شود چون افرادی که از این سندرم رنج می برند بر روی انگشتان دست خود هیچ خطوطی که به عنوان اثر انگشت در اطلاعات مربوط به تشخیص هویت پاسپورت آنها ذخیره شود وجود ندارد.

تاکنون علل این بیماری ناشناخته بود اما اکنون گروهی از دانشمندانی که نتایج یافته های خود را در "ژورنال آمریکای ژنتیک انسان" منتشر کرده اند، موفق به شناسایی دلایل ژنتیکی آن شده اند.

"سندرم تاخیر در اخذ ویزای مهاجرت" که با نام علمی "ادرماتوگلیفیا" شناخته می شود، زمانی توجه دانشمندان را به خود جلب کرد که یک زن سوئدی در زمان ورود به مرز آمریکا به دلیل نداشتن اثر انگشت دچار مشکل شد.

پرسنل کنترل مرزی زمانی که این زن به آنها گفت که اثر انگشت ندارد دچار سردرگمی شدند.

هرچند این مشکل یک پدیده بسیار نادر است و تنها چهار خانواده در تمام دنیا از این بیماری رنج می برند باوجود این، محققان تصمیم گرفتند دلایل پدید آمدن چنین شرایطی را بررسی کنند.

براساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان می دانند که اثر انگشت پس از هفته بیست و چهارم بارداری به طور کامل شکل می گیرند و تا پایان عمر بدون تغییر باقی می مانند. اما فاکتورهای پایه شکلی گیری اثر انگشت و مدل آن در طول توسعه جنینی تا حدود زیادی ناشناخته است.

در این راستا، این محققان بررسیهای ژنتیکی خود را بر روی این خانواده سوئیسی که 9 نفر آنها اثر انگشت ندارند انجام دادند و با مقایسه ژنهای افراد مبتلا به این سندرم و افراد دارای اثر انگشت دریافتند که فاکتور تنظیم کننده توسعه اثر انگشت، نسخه خاصی از ژن SMARCAD1 است.

به گفته این دانشمندان، این نقص ژنتیکی به جز اینکه می تواند از نظر پلیس مرزی مشکلاتی را برای حاملان آن به وجود آورد مسئله دیگری را برای سلامت این افراد ایجاد نمی کند.