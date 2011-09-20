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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

موارد انتقال محلی مالاریا در کشور به کمتر از هزار مورد رسیده است

موارد انتقال محلی مالاریا در کشور به کمتر از هزار مورد رسیده است

رئیس اداره مالاریا وزارت بهداشت گفت: برای اولین بار در 80 سال گذشته، موارد انتقال محلی مالاریا در کشور به کمتر از هزار مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد رئیسی افزود: افزایش سطح آگاهی خانواده ها در خصوص نحوه انتقال بیماری، توزیع اقلامی مانند پشه بند در سطح وسیع، بهبود پوشش گسترش شبکه های بهداشت و درمان و دسترسی آسان به خدمات بهداشتی اولیه از جمله علل مهم کاهش موارد ابتلا و انتقال بیماری است.

وی با بیان اینکه تشخیص و درمان به موقع حق همه است، ادامه داد: در سال 1368 یک سوم  موارد ابتلاء به مالاریا در کل کشور معادل 25 هزار نفر مبتلا مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود در حالی که هم اکنون این تعداد به 2 هزار نفر کاهش یافته است و همچنان روند نزولی خود را طی می کند.

مالاریا یک بیماری انگلی است که از طریق پشه آنوفل از فرد سالم منتقل می شود.
 
تب و لرز، تعریق شبانه از علائم بارز ابتلای فرد به مالاریا است.
کد مطلب 1412626

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