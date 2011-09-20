موارد انتقال محلی مالاریا در کشور به کمتر از هزار مورد رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد رئیسی افزود: افزایش سطح آگاهی خانواده ها در خصوص نحوه انتقال بیماری، توزیع اقلامی مانند پشه بند در سطح وسیع، بهبود پوشش گسترش شبکه های بهداشت و درمان و دسترسی آسان به خدمات بهداشتی اولیه از جمله علل مهم کاهش موارد ابتلا و انتقال بیماری است.

وی با بیان اینکه تشخیص و درمان به موقع حق همه است، ادامه داد: در سال 1368 یک سوم موارد ابتلاء به مالاریا در کل کشور معادل 25 هزار نفر مبتلا مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود در حالی که هم اکنون این تعداد به 2 هزار نفر کاهش یافته است و همچنان روند نزولی خود را طی می کند.

مالاریا یک بیماری انگلی است که از طریق پشه آنوفل از فرد سالم منتقل می شود.

تب و لرز، تعریق شبانه از علائم بارز ابتلای فرد به مالاریا است.