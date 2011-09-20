حسین مسافرآستانه مشاور امور هنرهای نمایشی معاونت هنری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم مسافرآستانه به این شرح است: جناب آقای حسین مسافرآستانه با سلام، هنرهای نمایشی از جمله ابزاری است که می‌توان با زبان نمایش ناب‌ترین مفاهیم و والاترین ارزش‌ها را به مخاطب انتقال داد و به واسطه این امتیاز، ارتقاء کیفیت و کمیت حوزه نمایش حرکتی جهادی و همتی والا را می‌طلبد.

سلامت نفس و اخلاق نیکو و دلسوزی در هنر از صفاتی است که شما به آن متصفید و نیز از دانش کافی و تعهدی گران‌ سنگ در قبال ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی برخوردارید. لذا به منظور ایجاد فضای تعاون و همدلی و استفاده از تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "مشاور در امور هنرهای نمایشی" منصوب می‌شوید، امید است با همفکری و همیاری هنرمندان حوزه نمایش در انجام امور موفق باشید.

- حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی محمد علی دشت‌گلی را به سمت سرپرستی اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد. متن حکم دشت‌گلی به این شرح است: جناب آقای محمدعلی دشت‌گلی با سلام، نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی" منصوب می‌شوید. امید است با همیاری و همدلی هنرمندان حوزه نمایش و بهره‌برداری از تجارب و دیدگاه‌های صاحب نظران تمام توان خود را در اعتلای این هنر فاخر بکار گرفته و با اتکال به پروردگار متعال در نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی موفق باشید.

- حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی رحمت امینی را به سمت دبیری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد. متن حکم رحمت امینی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمت امینی با سلام، با توجه به تعهد، دانش، تخصص و سوابق ارزنده شما در حوزه هنرهای نمایشی، به موجب این حکم به سمت دبیری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

شایسته است به منظور صیانت از هویت ارزشمند تئاتر در بیان پیام‌های والای انسانی از همه توانمندی‌ها و دستاوردهای تئاتر کشور در راستای ارتقاء بخشیدن به سطح معنوی و علمی جشنواره استفاده نمایید. امید است در ظل عنایت الهی و با یاری هنرمندان و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و پیش‌کسوتان عرصه نمایش در انجام این مسئولیت مهم فرهنگی و هنری موفق باشید.

