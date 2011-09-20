سطح کشت ذرت در گلستان به 4800 هکتار کاهش یافت

غلامرضا شریفی جهان تیغ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تداوم خشکسالی، خشک شدن آب سدهای گلستان 3، 2و1 و کاهش آب سد بوستان و وشمگیر، سطح زیر کشت ذرت از هفت هزار هکتار در سال 89 به چهار هزار و 860 هکتار در سال جاری رسیده است.

وی اظهار داشت: بیش از 194 هزار و 400 تن ذرت علوفه ای چاپر شده از این مزارع برداشت شده است که علوفه تولیدی ضمن تأمین نیاز استان قسمتی از نیاز استانهای همجوار را تأمین کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به تأمین ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت، استقبال خوب دامداران و قیمت مناسب این محصول، سطح زیر کاشت آن درحال افزایش است.

شریفی جهانتیغ افزود: ذرت به علت ارزش غذایی بالا مورد توجه کشاورزان و دامداران استان قرار گرفته است، زیرا گیاهی است با دوره رشد کوتاه و عملکرد بالا ( بیش از 80 تن در هکتار ) به همین دلیل به عنوان یکی از بهترین نباتات برای تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می شود.

وی گفت: عمده ترین موارد مصرف ذرت عبارتند از غذای اصلی انسان، علوفه جهت تغذیه دام و مصارف صنعتی است و علوفه سیلویی آن برای دامهای پرواری و شیری عالیترین غذا است.

وی عنوان کرد: استان گلستان با توجه به تناوب آب و هوایی از جمله مناطق مستعد کشت و تولید ذرت علوفه ای است، به همین علت به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و جالیز قرار می گیرد.



شریفی جهان تیغ بیان داشت: از طرفی با توجه به خشکسالی حادث شده، فقر مراتع و نیاز روز افزون به مواد پروتئینی لزوم توسعه کشت محصولات علوفه ای با توان تولید بالا را می طلبد و با کشت و سیلو کردن ذرت علوفه ای می توان برای مدت طولانی علوفه را به صورت تازه نگهداری کرد، زیرا دامهای شیری و گوشتی به خصوص نشخوار کنندگان در فصل زمستان نیاز مبرم به غذایی آبدار دارند.



وی گفت: براساس سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری تاکنون بیش از 180 تن بذر ذرت هیبرید و حدود 729 تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان ذرت کار استان توزیع شده است.