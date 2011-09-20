جشنواره رضوی روح تعهد را در کالبد هنر معاصر دمیده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطقی پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین کارکرد هر جشنواره بر میزان انطباق آن با اهداف و تاثیر گذاری آن بر مخاطبان بستگی دارد، اما مهمتر از آن ساختار، ساز و کار و شیوه برگزاری جشنواره است که باید مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران جشنواره باشد.

به گفته ناطقی، فرهنگ در ذات خود سرشار از معنویت و محتوی است و اگر عظمتی به بلندای نام و شخصیت متعالی امام هشتم را به آن بیافزاییم، به معنویت و محتوایی نامحدود دست می یابیم.



وی افزود: با این تعریف باید در جهت نیل به اهداف والایی همچون ارتقاء فرهنگ رضوی، بااحترام به همه دیدگاها، از نظرات علمی و عملی اصحاب فرهنگ و هنر بهره گیریم.



ناطقی یادآور شد: دامنه تاثیر این جشنواره با توجه به اندازه دانش و توانائی های علمی و اجرائی جشنواره در گستره جهانی است و باید با تامل در عظمت و جایگاه آن امام همام و وسعت معنائی و امکانات مالی، به جایگاه شایسته تری دست یابد.



سومین جشنواره سراسری عکس رضوی از سی و یکم شهریور تا سیزدهم مهرماه و کارگاه تخصصی عکس نیز با حضور "احمد ناطقی" از عکاسان برجسته کشوری سوم مهرماه سالجاری در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.



"احمد ناطقی" متولد ۱۳۳۷ تهران بوده و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته کارگردانی است.



ناطقی عکاسی را از دهه ۵۰ در دوره نوجوانی آغاز کرده و طراح اصلی، بنیانگذار خانه عکاسان ایران و انجمن عکاسان فردا است.

