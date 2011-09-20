تداوم برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان باعث اعتبار آن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرگردان فیلم سینمایی "تقاطع" عنوان کرد: در چهار سال قبل با برخوردهایی که انجام شد جشنواره به ناچار به شهر همدان منتقل شد و مظهر فرهنگی شهر اصفهان از این شهر رفت و تا حدی این جابه جایی اعتبار جشنواره را کم رنگ کرد . به دست آوردن مجدد این اعتبار کار دشواری است و امیدوارم اصفهان بتواند مثل گذشته میزبان شایسته ای برای این جشنواره باشد.

وی ضمن اشاره به میزان موفقیت جشنواره کودک در سال های گذشته افزود:جشنواره کودک به نوعی معتبر ترین جشنواره ایرانی در سطح دنیا به شمار می رود و سازمان جهانی جشنواره ها اعتبار خاصی برای این جشنواره قائل است. مسولان هیچ جشنواره معتبر و درجه الف جهانی شهر محل برگزاری آن را تغییر نمی دهند در گذشته اغلب مخاطبان جشنواره فیلم کودک این رویداد را با نام اصفهان می شناختند، امیدوارم بازهم شاهد چنین اتفاقی باشیم.

داوودی درباره حمایت جشنواره فیلم کودک از فیلمنامه های برگزیده جشنواره برای تولید، متذکر شد : هر نوع تشویقی که مبتنی بر ترویج یک رویکرد درست باشد حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد. معتقدم در این چند ساله تولید فیلم کودک موضوعیت خود را در اقتصاد سینمای ما از دست داده است.

وی در ادامه بیان کرد:اینکه بخواهیم به شیوه تزریقی فیلم کودک تولید شود حسن ها و معایبی در بر دارد. این مساله باعث تولید آثار گلخانه ای می شود که تطابقی با نیازهای مخاطبان این گروه سنی نخواهند داشت. برای رسیدن به سینمای پر مخاطب کودک مثل آثار تولید شده در دهه هفتاد، باید برنامه ریزی های دقیق و اصولی داشته باشیم.

این فیلمساز در پایان تاکید کرد:مهم ترین خبر می تواند از بین رفتن محدودیت ها در این حوزه باشد و آثار کودکی تولید شود که در عین داشتن ویژگی های استاندارد، مخاطبان هم از آن ها استقبال کنند. اینکه هر ساله بخواهیم چند ماه مانده به برگزاری جشنواره تعدادی فیلم تولید کنیم نمی تواند درد اصلی سینمای کودک را دوا کند.