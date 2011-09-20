به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح الله بحرینی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: امنیت عبور و مرور و حمل و نقل دانش آموزان از مهمترین اولویتهای کاری پلیس راهنمایی و رانندگی محسوب می شود .

وی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی این استان آمادگی خود را در خصوص امنیت عبور و مرور و حمل و نقل دانش آموزان در زمان بازگشایی مدارس اعلام می دارد .

سرهنگ بحرینی افزود: اولیای دانش آموزان، مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش می توانند به کمک پلیس آموزش عبور و مرور، استفاده صحیح از وسایل نقلیه و سرویس مدارس به منظور جلوگیری از تصادفات و کاهش ضایعات ناشی از آن در کنار سایر عناوین درسی به دانش آموزان سطوح مختلف تحصیلی در دستور کار خود قرار دهند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: اولین و بهترین معلم در راستای مسائل ترافیکی والدین دانش آموزان هستند در واقع هر فرزندی در ابتدا با والدین خویش خارج از خانه رفت و آمد می کند بنابراین آنها می توانند بهترین سرمشق آنان در این خصوص باشند .

وی اظهارداشت: کودکان کم تجربه، بازیگوش و عجول هستند و از خطرات وسایل نقلیه آگاه نیستند از این رو امنیت عبور و مرور دانش آموزان از اولویت برنامه پلیس راهنمایی و رانندگی در زمان بازگشایی مدارس به شمار می آید .

سرهنگ بحرینی افزود: در سال تحصیلی 90-89 در شهرهای بوشهر، برازجان و گناوه تعدادی از دانش آموزان به عنوان پلیس مدرسه آموزش دیده اند که باید مدیران جهت حفظ نظم، پلیس مدارس را ساماندهی و از آنان کمک بگیرند.