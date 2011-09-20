به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران تعدادی از دانش‌آموزان دبستانی حضور یافته و خواستار تغییر قانون 5 ساله شدن برگه معاینه فنی شدند.

این کودکان با پلاکاردهایی خواستار توجه شهرداری و اعضای شورا نسبت به آلودگی هوا و نقش معاینه فنی در ایجاد هوای پاک بودند.

حسن بیادی در حاشیه جلسه امروز خطاب به این دانش‌آموزان گفت: امیدوارم شما نیز همانند همیاران پلیس که نقش بسیار خوبی در اجرای قوانین داشتند شما نیز به عنوان همیاران محیط زیست در سالم سازی شهر کوشا باشید.

وی با اشاره به اینکه هشت ماه از تغییر قانون معاینه فنی از دو سال به 5 سال گذشته است، گفت: پس از گذشت این مدت هنوز کسی از این موضوع دفاع نکرده است و هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول 5 ساله شدن دریافت معاینه فنی است.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در کشور آلمان که استاندارد سوخت بالاست دانشکده معاینه فنی ایجاد شده و برگه معانیه فنی نیز یک ساله است.

بیادی ادامه داد: باید این تفکر در میان شهروندان ایجاد شود که دریافت چنین برگه‌ای به نفع خودشان است. اما متاسفانه این حس در میان مردم کم رنگ است که باید با آموزش‌ در این خصوص فرهنگ سازی شود.

وی ادامه داد: اگر مشکل معاینه فنی حل نشود در آینده در خصوص آلودگی هوا با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود.

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: برای حل مشکلات جدی شهر مانند آلودگی هوا نیاز به خرد جمعی داریم و همه با هم باید در این خصوص تصمیم بگیریم زیرا 5 ساله شدن قانون معاینه فنی نتیجه همین جزیره‌ای فکر کردن است.

براساس این گزارش، این دانش‌آموزان پلاکاردهایی با شعار "آقای شهردار! اعضای شورای شهر! امروز فریاد بزنیم معاینه فنی تا خبرنگاران بنویسند هوای پاک" و "امروز همزمان با این جلسه قراره نمایندگان مجلس 5 ساله شدن معاینه فنی را اصلاح کنند" در صحن شورا حضور داشتند.