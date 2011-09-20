دو وزیر به جای حضور پیام دادند/ درخواست از وزارت ورزش برای توجه به فرهنگ پهلوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سالروز گرامیداشت روز " فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای" در حالیکه قرار بود با حضور دو وزیر کشور برگزار شود تنها با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ورزش و جوانان و حضور نمایندگان این دو وزارت خانه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این آئین علیرضا صفارزاده رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای با بیان اینکه روز 17 شوال روزی بود که اوج اخلاق ، شجاعت و قدرت بشری عرضه شد ، گفت: فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای ما هم یکی از داشته های بزرگ تمدن ایران زمین است که این تطابق مبارک در آینده ای نزدیک اخلاق و منش پهلوانی و منش ورزشی را بر جای خواهد گذاشت تا بتوانیم به یمن این روز آن حادثه بزرگ تاریخی را تبلیغ کنیم چرا که جوانان ما نیاز دارند تا این حرکت الهی ترویج شود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی اش از جذابیت های فرهنگ پهلوانی و غنی بودن آن در میان جوانان و ورزشکاران گفت و افزود: وقتی نام پهلوان می آید همگان به به یاد علی (ع) و خصوصیات اخلاقی ایشان می افتند. به قول فرمایش مقام معظم رهبری ورزش باستانی برای ما تاریخ است از ویژگیهای خاص آن سراسر ذکرخدا و یاد علی است و امیدوارم صاحب این روز عنایت ویژه به آن داشته باشد.

وی به تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری اشاره کرد وادامه داد: ایشان فرمودند باید این ورزش احیا شود لذا از اوایل دولت نهم به سیر نزولش پایان داده و مسیری صعودی را در پیش گرفته است.

معاون وزیر فرهنگ: مرشدان را به عنوان هنرمندان جامه می شناسیم

همچنین شاه آبادی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورزش زورخانه ای تنها ورزشی است که نمی توان فقط به آن صرف ورزشی نگاه کرد، گفت: ما آمادگی این را داریم که نه تنها 300 نفر بلکه با تعریف جدیدی که اداره کل موسیقی ارائه می دهد همه مرشدان را به عنوان هنرمندان جامعه بشناسیم و از آنها حمایت کنیم. فضای معنوی این ورزش می ‌تواند در جامعه ما ساری و جاری شود. این خصلت ها ورزش زورخانه ای را دارای مولفه هایی کرده که اگر احیا شود شاهد تحول بزرگی در جامعه خواهیم بود.

تقدیر از مروجین فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در کشور

در مراسم گرامیداشت 17 شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای ، مروجین فرهنگ پهلوانی و نخبگان جوانمرد زورخانه ای توسط دکتر صدر ، دکتر سجادی و علیرضا صفارزاده تجلیل شدند.

طبق آئین نامه شورای فرهنگی کشور 16 بخش کشور عضو کمیته ای هستند تا ورزش پهلوانی در کشور توسعه یابد. برهمین اساس در اولین سالرزو گرامیداشت" فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای" از واعظی (دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور )، پورمحمدی( رئیس شورای سیاستگذاری ورزش صداوسیما و مدیرشبکه 3 )، ساری (رئیس مرکز پویانمایی صبا)، کاظم کاظمینی (89 ساله، مولف 32 جلد کتاب به زبان های مختلف)، امیرمهدی شیرگیر و عباس حاجیان ( روسای پیشین فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی کشور)، قاسم خوش هیکل (مرشد کهن کسوت 87 ساله)، پهلوان علیرضا سلیمانی ( دارای 6 بازوبند پهلوانی کشور به نمایندگی از همه پهلوانان)، عباس شیرخدا ( چهره ماندگار مرشدی در صدا وسیما ) تجلیل شد.

تقدیر از صفارزاده

در پایان جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور به پاس زحمات دلسوزانه و بیدریغ سردار صفارزاده رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای طی 5 سال اخیر در جهت رشد و توسعه چشم گیر این ورزش ارزشی در سطوح ملی و بین المللی با اهدای لوح سپاس تقدیر کرد.

پیام دو وزیر به روز فرهنگ پهلوانی

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که در چهارمین دور سفر هیئت دولت به اردبیل حضور داشت خطاب به حاضرین در این مراسم، گفت: به شما مرشدان که ادله الارشادید و شما پهلوانان که از این رهروی دلشادید این روز را تبریک می گویم و توفیقاتتان را بیش از پیش از حضرت حق مسئلت می نمایم و از پدیدآورندگان این محفل سپاسگزارم به اجابت دعای خیر این جمع در تسری اخلاق علوی و خصلت پهلوانی و مردانگی ،امیدوارم

وزیر ورزش و جوانان هم در پیامی جداگانه با بیان اینکه رویکرد این وزارت ، سرمایه گذاری در رونق فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای است، گفت: همه آحاد و اقشار جامعه باید به ورزش روی بیاورند و برای این رویکرد نیاز به الگو دارند. جوانان عزیز ورزشکار ما که در رقابت‌های داخلی و خارجی حاضر می شوند و افتخار آفرینی می کنند، الگوهای مناسبی برای سایر کسانی که می خواهند سالم و شاداب زندگی کنند، می باشند. حال پرسش این جاست که جوانان عزیز ورزشکار ما که می‌توانند برای سایر علاقمندان به ورزش الگو باشند، خود باید چه کسی یا چه کسانی را الگو قرار دهند ؟

وی افزود: اگر قهرمانان ما در هر رشته ورزشی که فعالیت می کنند، مرام امیرالمؤمنین (ع) را که همان مرام پهلوانی و جوانمردی است، سرمشق خود قرار دهند نه تنها برای سایر جوانان ایرانی بلکه برای همة ورزشکاران دنیا می توانند الگوی مناسبی باشند .

عباسی در بخش دیگری از پیام خود آورده بود: یکی از رویکردهای وزارت جدیدالتاسیس ورزش، به خرج دادن همت، مدیریت و سرمایه گذاری اساسی در جهت احیاء ، رونق بخشی و توسعة ملی و بین المللی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای می‌باشد. ورزشی که میراث گرانقدری از تاریخ و فرهنگ نیاکان ما و از مفاخر بزرگ ملت ما در جهان است.