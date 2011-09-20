داوری بخش آثار رادیویی جشنواره بین المللی اتحاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضوی ضمن اعلام این مطلب که ازمیان 216 اثر ارسال شده به دبیرخانه از حدود 43 شبکه رادیویی ،35 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافته اند، گفت: تولیدات برتر در پنج محور دینی، سیاسی، کودکان و نوجوانان، اجتماعی وخبری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

به گفته رضوی، علاوه بر او سید محمد جعفر نژاد، صلاح الدین القری، سیامک کاکایی و عبد الکریم محمدی عضویت هیئت انتخاب آثار رادیویی را بر عهده داشته­اند.

دبیر کمیته آثار رادیویی سومین جشنواره اتحاد با بیان این که آثار رادیویی این دوره از جشنواره بر اساس موضوعی طبقه بندی شده اند، گفت: معیارهای داوری در نظر گرفته شده با این تقسیم بندی تناسب دارند. انتخاب سوژه، تحقیق وپژوهش، اجرا، کیفیت فنی، جذابیت، تاثیرگذاری و توجه به منافع جهان اسلام از جمله این معیارها ی مورد نظر اعضای هیئت انتخاب این آثار بوده است.

وی درخصوص چگونگی استقبال از جشنواره در سال جاری در مقایسه با دو جشنواره پیشین توضیح داد: تعداد آثار رادیویی رسیده به دبیرخانه جشنواره امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و از نظر کیفی هم رشد خوبی در برنامه­ها دیده می­شود. هر چند از برخی شبکه­ها انتظار برنامه­های کیفی­ تری می رود و تلاش بیشتر آنان را می­طلبد.

رضوی افزود: در این رابطه می توان به محتوای غنی برخی برنامه ها وهمچنین پرداخت مناسب موضوعات جهان اسلام در آثار ارسالی شبکه های عضو اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی برای رقابت در جشنواره اتحاد، به عنوان نقطه قوت ، اشاره کرد.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و بیش از 190 شبکه رادیویی و تلویزیونی اسلامی در سراسر جهان را در برمی گیرد، مراسم اختتامیه سومین جشنواره تولیدات اعضای این تشکل رسانه ای جهان اسلام را همزمان با پنجمین اجلاس مجمع عمومی مدیران شبکه‌های عضو و سومین بازار فیلم اسلامی، از چهارم تا ششم مهرماه سال جاری، در تهران برگزار می‌کند.