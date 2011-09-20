دستگیری ۳ ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در دو عملیات جداگانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محمد صالح" با اعلام اینکه به احتمال زیاد پلیس با دستگیری این ۳ نفر یک سندیکای بین المللی مواد مخدر را که ماهها در پایتخت و اطراف آن فعالیت داشته متلاشی کرده است گفت: این ۳ کیلو ماده متامفتامین طی دو عملیات جداگانه در دو محل مختلف توسط پلیس کشف شده است.

صالح ادامه داد که ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر صبح روز ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) یک مرد ۲۹ ساله ایرانی را در حالی که سه کیلو ماده متامفتامین در سه بسته پلاستیک به همراه داشت در یک هتل دستگیر کردند و در عملیات بعدی که یکروز پس از آن انجام شد یک زوج ۲۴ و ۴۷ ساله نیز در آپارتمانی مسکونی در کوالالامپور دستگیر شدند.

صالح افزود: علاوه بر مواد مخدر ۱۶هزار رینگیت پول نقد به همراه یک گوشی همراه و یک لپ تاپ نیز طی این عملیات توسط پلیس ضبط شده است.