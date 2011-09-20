به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در جمع طلاب و دانشجویان مرکز آموزش عالی جامعه الزهرا همدان افزود: با توجه به اینکه ساختمان حوزه علمیه خواهران همدان از وضعیت مناسبی برخوردار نبود احداث مرکز جدید در دستور کار قرار گرفت.

خجسته اضافه کرد: احداث این مرکز با جدیت و پیگیری‌های لازم از طریق شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان و سایر سازمان‌ها صورت گرفت و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نخستین مجتمع بزرگ آموزش عالی جامعه الزهرا در قم ساخته شده است، افزود: همدان دومین استانی است که این مجتمع را احداث می‌کند و دانشجویان و طلاب استان‌های غرب کشور را پوشش خواهد داد.

52 هزار مترمربع زمین به مجتمع آموزش عالی جامعه الزهرا اختصاص یافت

رئیس هیئت امنای آموزش عالی جامعه الزهرا همدان با اعلام اینکه پیگیری‌های لازم برای زمین موردنظر انجام شده، اظهار داشت: این مجتمع در زمینی به مساحت 52 هزار مترمربع احداث می‌شود که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته این زمین در شرف واگذاری به حوزه علمیه خواهران است.

امیر خجسته با اشاره به اینکه مکان تحصیل دانشجویان و طلاب باید در شأن آنها باشد، اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در ساختمان جدید مرکز آموزش عالی جامعه الزهرا همدان تمامی اصول ساخت و ساز رعایت خواهد شد.

وی افزود: سرویس‌هایی از جمله خوابگاه، مراکز آموزشی، کلاس‌ها، فضای سبز، سلف سرویس و پارک مطالعه حتی مهدکودک نیزدر ساخت آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت هیئت امنای حوزه علمیه خواهران همدان از طرف آیت‌الله محمدی نماینده ولی فقیه در استان به وی واگذار شده است، افزود: اعضای این هیئت امنا از مسئولان و نخبگان استان همدان انتخاب شده‌اند.

10 میلیارد ریال برای آغاز عملیات اجرایی مرکز آموزش عالی جامعه‌الزهرا اختصاص یافت

خجسته گفت: 10 میلیارد ریال برای شروع عملیات اجرایی مرکز جدید آموزش عالی جامعه‌الزهرا همدان اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر زنان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: زنان و بانوان ایرانی باید در سطح تحصیلات عالی تحول ایجاد کنند و در جامعه تحصیلی و فرهنگی نیز نقش جامع و عمده‌ای داشته باشند.

امیر خجسته یادآور شد: خواهران و برادران آزاده ایران اسلامی در زمان اسارت علی رغم آزار و اذیت حزب بعث با مشقت فراوان به یادگیری قرآن کریم، نهج البلاغه و دیگر کتب شیعه اقدام می‌کردند.

خجسته افزود: جمهوری اسلامی امکانات و زمینه‌های لازم را برای یادگیری مسائل دینی و علمی خواهران فراهم کرده است، لذا انتظار می‌رود با جدیت و کوشش فراوان نسبت به فراگیری تمام سطوح علمی اقدام کنند.

وی در پایان از همکاری و مساعدت اعضای شورای اسلامی شهر همدان با هیئت امنای حوزه علمیه خواهران همدان تقدیر و تشکر کرد.