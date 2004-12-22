دولت به تعاوني ها تسهيلات با بهره بالا مي دهد

حسين سلطاني درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود: نرخ كارمزد تسهيلات و وام هاي پرداختي ازسوي دولت به تعاوني هاي مسكن معادل 26 درصد است كه رقم بالايي است .

سلطاني گفت : در قانون اساسي درموارد متعددي برپرداخت تسهيلات بدون بهره به تعاوني ها تاكيد شده است .

وي افزود : اين درحاليست كه تعاوني ها در صورت دريافت وام مجبور به پرداخت كارمزد بالا بابت وام دريافتي هستند .

وي عدم شفاف سازي چگونگي پرداخت تسهيلات به تعاوني ها علي رغم دراولويت بودن آنهاوعدم حمايت وزارت تعاون را ازمشكلات اساسي تعاوني هاي مسكن كارگران دانست .

وي تعداد تعاوني هاي مسكن تحت نظراتحاديه را 492 تعاوني اعلام و تصريح كرد: براساس آمار موجود تاكنون حدود 5 هزارواحد مسكوني توسط تعاوني هاي مسكن كارگران سراسركشورساخته شده است .

وي تاكيد كرد : تاكنون 3 هزار واحد مسكوني در شهرك انديشه ، 595 قطعه ويلايي در شهريار، 200 واحد در مالديك (شهريار) ، 72 واحد مسكوني در شاد آباد منطقه يافت آباد تهران ، 168 واحد آماده تحويل در پرديس ، 250 واحد در باغ فيض ، 700 واحد در شهر برازجان و 100 قطعه ويلايي نيز درزنجان ازسوي تعاوني هاي مسكن كارگران كشورساخته شده است .

