به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا الیاسی در بیست و نهمین جلسه سال جاری کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات عمرانی شهروندان ساکن دیزج و حصار مطهری، افزود: برقی شدن پل عابر پیاده حصار مطهری، مقابل مهمانسرای ارتش نیز مصوب شده است.

الیاسی در خصوص ایجاد راست گرد در ابتدای ورودی بلوار آیت نجفی نیز اظهار داشت: شهرداری همدان طرح پیشنهادی را آماده کرده و باید در مدت زمان یک هفته به شورا ارائه دهد.

محمدرضا الیاسی افزود: پس از ارائه طرح، شورای اسلامی با پیگیری و ارسال به کمیسیون ماده پنج اقدامات مورد نظر را در راستای کم شدن حجم ترافیک و جلوگیری از انحراف به چپ وسایل نقلیه و سهولت ورود وسایل نقلیه به حصار مطهری، عملیاتی می کند.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: ساماندهی وانت‌بارها در خیابان‌های حصار مطهری، ترمیم تابلوهای ورودی به حصار، نصب علائم راهنمایی و رانندگی نیز توسط معاونت خدمات شهری پیگیری و اجرایی می شود.

محمدرضا الیاسی با اشاره به اینکه 16 مخزن زباله در مسیرهای اصلی حصار مطهری تعبیه خواهد شد، گفت: لایروبی انهار و رودخانه‌ها، ترمیم جداول شکسته شده خیابان‌ها، اصلاح سرعت‌گیرهای موجود در بلوار آیت‌الله نجفی و سنگ ریزی در جاده قدیم حصار مطهری به باغ بهشت در اسرع وقت پیگیری وخواهد شد.