فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح بیمه زنان خانه دار چندین سال است که مطرح شده اما فقط برای مدت کوتاهی اجرایی شده است.

وی کمبود اعتبارات را مانع اصلی اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه دار ذکر کرد و گفت: یکی دیگر از دلایلی که این طرح اجرایی نشده این است که در صورت اولویت دار بودن طرحهای دیگر، این طرح عملیاتی نشده و بودجه آن نیز تامین نمی شود به همین دلیل اجرای بیمه زنان خانه دار به اعتبارات دولتی بستگی دارد.

عضو فراکسیون زنان مجلس به قانون تامین اجتماعی اشاره و تاکید کرد: در صورتیکه این قانون در جامعه محقق شود تمامی مردم بیمه می شوند که زنان خانه دار نیز جزء همین اقشار هستند. همچنین براساس قانون باید از عواید طرح هدفمندی یارانه ها برای اجرایی شدن قانون تامین اجتماعی استفاده کرد .

به گفته وی، البته اجرای قانون تامین اجتماعی زمانبر است و برای اجرای طرح بیمه زنان خانه دار در کوتاه مدت باید تدبیری دیگر اتخاذ شود.

آلیا به تشکیل صندوق سرمایه گذاری بیمه زنان اشاره کرد و افزود: در دوره هفتم مجلس، فراکسیون زنان با همکاری مرکز امور زنان و خانواده طرحی را تصویب کرد که در صورت تامین اعتبارات این صندوق از منابع غیر دولتی و در شرایطی که بار مالی برای دولت نداشته باشد برای اجرای طرح بیمه زنان خانه دار اقدام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر این طرح توسط مرکز اموز زنان و خانواده پیگیری می شود، گفت: در صورتیکه اجرای این طرح نیاز به لایحه دولت دارد باید بررسی کارشناسی آن با همکاری فراکسیون زنان مجلس انجام شود.