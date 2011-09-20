انتقاد رسایی از مشارکت حداقلی نمایندگان در تصویب طرح نظارت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه بعد از این که نطق‌های میان دستور نمایندگان قرائت شد باهنر با انتقاد از خبر یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر اینکه پس از 40 دقیقه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان حتی یک ماده نیز به تصویب نرسیده، طرح نظارت بر نمایندگان را مجدداً در دستور کار مجلس قرار داد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری اظهار داشت: از صبح تا الان یک ماده نیز تصویب نشده، تذکرات مازاد را قطع کنید و مواد طرح را رای‌گیری کنید.

حمید رسایی نیز با اعلام تذکری از مشارکت حداقلی نمایندگان در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان انتقاد کرده و گفت: در آخرین رای‌گیری برای طرح نظارت بر نمایندگان 89 نماینده در رای گیری شرکت نکردند.

وی تاکید کرد: طرح نظارت بر نمایندگان مهمترین طرح مجلس است و رسانه‌ها به حق پیگیری می کنند.

رسایی افزود: تاکید کنید نمایندگان در رای گیری شرکت کنند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی بر صندلی ریاست تکیه زده بود اظهار داشت: تذکر رسایی به جا بود مخالفان طرح نیز باید در هر صورت در رای گیری شرکت کنند.