پانزدهمین محموله کمکهای بشر دوستانه هلال احمر ایران به سومالی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین محموله کمکهای بشر دوستانه جمعیت هلال احمر شامل 30 تن اقلام امدادی است که صبح امروز با یک فروند هواپیما از فرودگاه امام خمینی (ره) به سومالی ارسال شد.

بر اساس این گزارش، این محموله 30 تنی شامل آرد، برنج، حبوبات، چادر و تجهیزات اردوگاهی است.

پیش از این جمعیت هلال احمر ایران، 14 محموله کمکهای بشر دوستانه به وزن تقریبی بیش از 500 تن به سومالی ارسال کرده است.

برپایه این گزارش به زودی بزرگترین محموله کمکهای بشر دوستانه جمعیت هلال احمر به وزن 5 هزار تن از مسیر دریایی به سومالی ارسال می شود.