نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرحهای تقسیمات کشوری، تنها منافع تمام اقشار جامعه و افزایش سطح رفاه عموم مدنظر مسئولان امر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دلایل غیرمنطقی مورد پذیرش استانداری نیست، گفت: مجموعه استانداری تهران در زمینه تقسیمات جغرافیایی این استان، مباحث غیرمنطقی را در نظر نمی ‏گیرد و دراین راستا منطق است که حرف اول را می زند.

این مسئول اضافه کرد: ایجاد فرمانداری، بخشداری و شهرداری در مناطق مختلف استان تهران باید طوری باشد که منافع تمام اهالی استان تأمین شود و هیچ یک از اقشار در تقسیمات زیان نبینند.

شهرستان شدن بخش مرکزی تهران تا پایان سال مشخص می شود

وی به موضوع شهرستان شدن بخش مرکزی تهران اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان سال جاری، موضوع تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا به نتیجه می رسد.

ترکی افزود: جمعیت مناطق مختلف استان تهران با آمار جمعیتی برخی استانهای کشور برابری می کند و باید در زمینه تقسیمات جغرافیایی این استان دقت بیشتری لحاظ کرد.