تاکید استاندار بر توانمندسازی دختران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح‌های ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، تعداد کلاس‌های برگزار شده در این طرح‌ها را ناچیز عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد کلاس‌های با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان قم بسیار ناچیز است و این الگویی که به عنوان طرح ملی رحمت ارائه شده باید به صورت گسترده در سطح استان اجرا شود.



وی خطاب به مجریان طرح توانمندسازی دختران روستایی گفت: این طرح را به توانمندسازی دختران استان قم تبدیل کنید.



استاندار قم مناطق حاشیه‌ای شهر قم را نیازمند اجرای طرح‌های آموزشی دانست و از سازمان تبلیغات اسلامی خواست که در اجرا و استمرار این طرح‌ها مشارکت بیشتری داشته باشد.



موسی‌پور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، پیروزی‌های اخیر رزمندگان سپاه اسلام در غرب کشور را تبریک گفت و بیان داشت: پیروزی‌های اخیر سپاه اسلام در عملیات ضربتی در منطقه سردشت و پاکسازی ارتفاعات مهم از لوث وجود عناصر مزدور و خودفروخته باعث برقراری امنیت در این منطقه شده است.