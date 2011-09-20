تاکید استاندار بر توانمندسازی دختران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرحهای ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، تعداد کلاسهای برگزار شده در این طرحها را ناچیز عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد کلاسهای با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای استان قم بسیار ناچیز است و این الگویی که به عنوان طرح ملی رحمت ارائه شده باید به صورت گسترده در سطح استان اجرا شود.
وی خطاب به مجریان طرح توانمندسازی دختران روستایی گفت: این طرح را به توانمندسازی دختران استان قم تبدیل کنید.
استاندار قم مناطق حاشیهای شهر قم را نیازمند اجرای طرحهای آموزشی دانست و از سازمان تبلیغات اسلامی خواست که در اجرا و استمرار این طرحها مشارکت بیشتری داشته باشد.
موسیپور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، پیروزیهای اخیر رزمندگان سپاه اسلام در غرب کشور را تبریک گفت و بیان داشت: پیروزیهای اخیر سپاه اسلام در عملیات ضربتی در منطقه سردشت و پاکسازی ارتفاعات مهم از لوث وجود عناصر مزدور و خودفروخته باعث برقراری امنیت در این منطقه شده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار گسترش طرح توانمندسازی دختران روستایی به توانمندسازی دختران استان قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرحهای ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، تعداد کلاسهای برگزار شده در این طرحها را ناچیز عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد کلاسهای با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای استان قم بسیار ناچیز است و این الگویی که به عنوان طرح ملی رحمت ارائه شده باید به صورت گسترده در سطح استان اجرا شود.
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